73 вибухи пролунало за добу на Чернігівщині: пошкоджено будинки й автівки
Протягом минулої доби російські війська 40 разів обстріляли територію Чернігівської області, зафіксовано 73 вибухи.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Новгород-Сіверський
Так, у Новгороді-Сіверському через атаки безпілотників пошкоджений паркан на подвірʼї, гараж, автівка.
Семенівка
По Семенівці агресор вдарив "молніями" - щонайменше 5 вибухів. Пошкоджені декілька будинків, автівка й причіп.
Зазначається, що найбільше ударів за минулу добу - саме по північних громадах області.
Наслідки обстрілів
