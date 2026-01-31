73 вибухи пролунало за добу на Чернігівщині: пошкоджено будинки й автівки

Протягом минулої доби російські війська 40 разів обстріляли територію Чернігівської області, зафіксовано 73 вибухи.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Новгород-Сіверський

Так, у Новгороді-Сіверському через атаки безпілотників пошкоджений паркан на подвірʼї, гараж, автівка.

Семенівка

По Семенівці агресор вдарив "молніями" - щонайменше 5 вибухів. Пошкоджені декілька будинків, автівка й причіп.

Зазначається, що найбільше ударів за минулу добу - саме по північних громадах області.

