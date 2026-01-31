Россия модернизирует военный гарнизон в Карелии, - СМИ

Россия начала активное восстановление военного гарнизона в Петрозаводске, столице Республики Карелия. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые зафиксировали появление военной техники и масштабную вырубку лесных массивов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle, публикуя со ссылкой на спутниковые снимки.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Модернизация петрозаводского гарнизона времен СССР, который в течение 2000-х годов преимущественно оставался пустым, началась в прошлом году.

О расширении деятельности ВС РФ свидетельствует рост активности в гарнизоне в Петрозаводске прошлой зимой.

Летом 2024 года район Рыбка был полуразрушенной территорией, заросшей кустарником и использовавшейся для тренировок. Несколько лет назад там выкопали окопы, а в течение последнего года изменения стали еще более заметными.

"Спутниковые снимки прошлой весной показывают, что большие участки леса были вырублены, а в районе появилась военная техника", – говорится в материале.













Отмечается, что большая часть российских вооруженных сил в Республике Карелия сосредоточена в Петрозаводске. Там расположена большая авиабаза и склад оружия. Сейчас в республике находятся от 2,5 до 3 тысяч военных, а на авиабазе "Бесовец" базируются 80 истребителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": РФ расширяет авиабазу "Энгельс-2", откуда наносит массированные удары по Украине. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Военный эксперт Марк Эклунд считает, что модернизированный гарнизон будет использоваться новым 44-м армейским корпусом, сформированным Россией в 2024 году. Это будет означать увеличение количества военных на объекте на 15 тысяч человек.

Наиболее очевидным признаком восстановления гарнизона являются грузовики и другая техника. Так, на фотографии, сделанной в октябре прошлого года, их более 50 единиц. На одной из фотографий, сделанной весной 2025 года, также виден грузовик на техническом мосту.

Смотрите также: РФ усиленно укрепляет авиабазу в Приморско-Ахтарске: оттуда запускаются "Шахеды", - СМИ. СПУТНИКОВОЕ ФОТО

Эклунд предполагает, что грузовики принадлежат автомобильной роте, которая занимается транспортным обеспечением армейского корпуса. Он также сказал, что гарнизона в районе Рыбка будет недостаточно для армейского корпуса, добавив, что в Карелии ожидаются "довольно масштабные строительные проекты".

Также сообщается о продолжении строительства военного городка и более активном развертывании новых войск в городе Кандалакша Мурманской области РФ. Согласно плану строительства администрации региона, в этом районе построят около десятка новых зданий.

Смотрите также: Россияне обустроили новую военно-полицейскую базу в Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж