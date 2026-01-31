Россия модернизирует военный гарнизон в Карелии, - СМИ

Россия начала активное восстановление военного гарнизона в Петрозаводске, столице Республики Карелия. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые зафиксировали появление военной техники и масштабную вырубку лесных массивов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle, публикуя со ссылкой на спутниковые снимки.

Модернизация петрозаводского гарнизона времен СССР, который в течение 2000-х годов преимущественно оставался пустым, началась в прошлом году.

О расширении деятельности ВС РФ свидетельствует рост активности в гарнизоне в Петрозаводске прошлой зимой.

Летом 2024 года район Рыбка был полуразрушенной территорией, заросшей кустарником и использовавшейся для тренировок. Несколько лет назад там выкопали окопы, а в течение последнего года изменения стали еще более заметными.

"Спутниковые снимки прошлой весной показывают, что большие участки леса были вырублены, а в районе появилась военная техника", – говорится в материале.

Отмечается, что большая часть российских вооруженных сил в Республике Карелия сосредоточена в Петрозаводске. Там расположена большая авиабаза и склад оружия. Сейчас в республике находятся от 2,5 до 3 тысяч военных, а на авиабазе "Бесовец" базируются 80 истребителей.

Военный эксперт Марк Эклунд считает, что модернизированный гарнизон будет использоваться новым 44-м армейским корпусом, сформированным Россией в 2024 году. Это будет означать увеличение количества военных на объекте на 15 тысяч человек.

Наиболее очевидным признаком восстановления гарнизона являются грузовики и другая техника. Так, на фотографии, сделанной в октябре прошлого года, их более 50 единиц. На одной из фотографий, сделанной весной 2025 года, также виден грузовик на техническом мосту.

Эклунд предполагает, что грузовики принадлежат автомобильной роте, которая занимается транспортным обеспечением армейского корпуса. Он также сказал, что гарнизона в районе Рыбка будет недостаточно для армейского корпуса, добавив, что в Карелии ожидаются "довольно масштабные строительные проекты".

Также сообщается о продолжении строительства военного городка и более активном развертывании новых войск в городе Кандалакша Мурманской области РФ. Согласно плану строительства администрации региона, в этом районе построят около десятка новых зданий.

Чому "в черговий раз" - постійно, з першого дня... І, головне, йому ще хтось вірить?
01.02.2026 05:41 Ответить
на цій базі будуть і китайці ...Гренландії та Данії треба напрягтися ...
31.01.2026 22:45 Ответить
Аеропорт Петрозаводськa, також відомий як Бесовець, є спільним цивільно-військовим аеропортом, розташованим за 12 кілометрів на північний захід від Петрозаводська.
31.01.2026 22:53 Ответить
Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71, AWACS, Orion......... які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.
Так у нас казарму обігрівали дровами в грубках. А великі ділянки лісу було вирубано в в Петрозаводську на дрова? Газ закінчився?
31.01.2026 23:30 Ответить
"Летнеозёрский (Летнеозёрск) - военный аэродром в Обозерском, Плесецкого района Архангельской области, расположенный в 2 км северо-восточнее одноимённого посёлка, в 3 км юго-восточнее посёлок Обозерский, в 120 км южнее Архангельска.
Дo 1994 года а аэродроме базировался 524-й истребительный авиационный полк, входивший в состав 10-й отдельной армии ПВО. На вооружении полка стояли истребители-перехватчик МиГ-25ПД и МиГ-25ПДС."
31.01.2026 23:34 Ответить
ну от і робочі місця для місцевих з'явились, місцева економіка піде на підйом.
31.01.2026 22:53 Ответить
Роботягам треба буде платити з бюджету. Якщо він буде дирявий то не підніметься місцева.
31.01.2026 23:12 Ответить
у мене нема емодзі "сарказм".
31.01.2026 23:19 Ответить
Зрозумів.
31.01.2026 23:33 Ответить
свободу КНР
31.01.2026 22:54 Ответить
Туди пару ракет.... та немає - наї#ав Зеленський Українців, в черговий раз....
01.02.2026 02:50 Ответить
01.02.2026 05:41 Ответить
Дуже фантастично звезло фінам шо в них нема гниди-зеленского - а тоб вже з їх боку почали будувати нові, асфальтовані шляхи до кордонів з рашистами.
03.02.2026 09:20 Ответить
 
 