Росія модернізує військовий гарнізон у Карелії, - ЗМІ

Росія розпочала активне відновлення військового гарнізону в Петрозаводську, столиці Республіки Карелія. Про це свідчать супутникові знімки, які зафіксували появу військової техніки та масштабну вирубку лісових масивів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle, публікуючи з посиланням на супутникові знімки.

Модернізація петрозаводського гарнізону часів СРСР, який протягом 2000-х років переважно залишався порожнім, розпочалася торік.

Про розширення діяльності ЗС РФ свідчить зростання активності в  гарнізоні в Петрозаводську минулої зими.

Влітку 2024 року район Рибка був напівзруйнованою територією, яка заросла чагарником і яку використовували для тренувань. Кілька років тому там викопали окопи, а впродовж останнього року зміни стали ще помітнішими.

"Супутникові знімки минулої весни показують, що великі ділянки лісу було вирубано, а в районі з’явилась військова техніка", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що більша частина російських збройних сил у Республіці Карелія зосереджена в Петрозаводську. Там розташована велика авіабаза і склад зброї. Наразі у республіці перебувають від 2,5 до 3 тисяч військових, а на авіабазі "Бесовець" базуються 80 винищувачів.

Військовий експерт Марк Еклунд вважає, що модернізований гарнізон використовуватиметься новим 44-м армійським корпусом, сформованим Росією у 2024 році. Це означатиме збільшення кількості військових на об’єкті на 15 тисяч осіб.

Найочевиднішою ознакою відновлення гарнізону є вантажівки та інша техніка. Так, на світлині, зробленій у жовтні минулого року, їх понад 50 одиниць. На одній із фотографій, зробленій навесні 2025 року, також видно вантажівку на технічному мосту.

Еклунд припускає, що вантажівки належать автомобільній роті, які займається транспортним забезпеченням армійського корпусу. Він також сказав, що гарнізону в районі Рибка буде недостатньо для армійського корпусу, додавши, що у Карелії очікуються "доволі масштабні будівельні проєкти".

Також повідомляється про продовження зведення військового містечка та більш активне розгортання нових військ у місті Кандалакша Мурманської області РФ. Згідно з планом будівництва адміністрації регіону, в цьому районі зведуть близько десятка нових будівель.

+5
Чому "в черговий раз" - постійно, з першого дня... І, головне, йому ще хтось вірить?
01.02.2026 05:41 Відповісти
+2
на цій базі будуть і китайці ...Гренландії та Данії треба напрягтися ...
31.01.2026 22:45 Відповісти
+2
Аеропорт Петрозаводськa, також відомий як Бесовець, є спільним цивільно-військовим аеропортом, розташованим за 12 кілометрів на північний захід від Петрозаводська.
31.01.2026 22:53 Відповісти
Я в свої 18, як радист (після радіошколи ДОСААФ), забезпечував даними радарів літаки МІГ-25 проти розвідників SR-71, AWACS, Orion......... які слідкували за базами Північного флоту і за Плесецьким військовим космодромом.
Так у нас казарму обігрівали дровами в грубках. А великі ділянки лісу було вирубано в в Петрозаводську на дрова? Газ закінчився?
31.01.2026 23:30 Відповісти
"Летнеозёрский (Летнеозёрск) - военный аэродром в Обозерском, Плесецкого района Архангельской области, расположенный в 2 км северо-восточнее одноимённого посёлка, в 3 км юго-восточнее посёлок Обозерский, в 120 км южнее Архангельска.
Дo 1994 года а аэродроме базировался 524-й истребительный авиационный полк, входивший в состав 10-й отдельной армии ПВО. На вооружении полка стояли истребители-перехватчик МиГ-25ПД и МиГ-25ПДС."
31.01.2026 23:34 Відповісти
ну от і робочі місця для місцевих з'явились, місцева економіка піде на підйом.
31.01.2026 22:53 Відповісти
Роботягам треба буде платити з бюджету. Якщо він буде дирявий то не підніметься місцева.
31.01.2026 23:12 Відповісти
у мене нема емодзі "сарказм".
31.01.2026 23:19 Відповісти
Зрозумів.
31.01.2026 23:33 Відповісти
свободу КНР
31.01.2026 22:54 Відповісти
Туди пару ракет.... та немає - наї#ав Зеленський Українців, в черговий раз....
01.02.2026 02:50 Відповісти
Чому "в черговий раз" - постійно, з першого дня... І, головне, йому ще хтось вірить?
01.02.2026 05:41 Відповісти
Дуже фантастично звезло фінам шо в них нема гниди-зеленского - а тоб вже з їх боку почали будувати нові, асфальтовані шляхи до кордонів з рашистами.
03.02.2026 09:20 Відповісти
 
 