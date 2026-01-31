Росія модернізує військовий гарнізон у Карелії, - ЗМІ

Росія розпочала активне відновлення військового гарнізону в Петрозаводську, столиці Республіки Карелія. Про це свідчать супутникові знімки, які зафіксували появу військової техніки та масштабну вирубку лісових масивів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle, публікуючи з посиланням на супутникові знімки.

Модернізація петрозаводського гарнізону часів СРСР, який протягом 2000-х років переважно залишався порожнім, розпочалася торік.

Про розширення діяльності ЗС РФ свідчить зростання активності в гарнізоні в Петрозаводську минулої зими.

Влітку 2024 року район Рибка був напівзруйнованою територією, яка заросла чагарником і яку використовували для тренувань. Кілька років тому там викопали окопи, а впродовж останнього року зміни стали ще помітнішими.

"Супутникові знімки минулої весни показують, що великі ділянки лісу було вирубано, а в районі з’явилась військова техніка", – йдеться у матеріалі.













Зазначається, що більша частина російських збройних сил у Республіці Карелія зосереджена в Петрозаводську. Там розташована велика авіабаза і склад зброї. Наразі у республіці перебувають від 2,5 до 3 тисяч військових, а на авіабазі "Бесовець" базуються 80 винищувачів.

Військовий експерт Марк Еклунд вважає, що модернізований гарнізон використовуватиметься новим 44-м армійським корпусом, сформованим Росією у 2024 році. Це означатиме збільшення кількості військових на об’єкті на 15 тисяч осіб.

Найочевиднішою ознакою відновлення гарнізону є вантажівки та інша техніка. Так, на світлині, зробленій у жовтні минулого року, їх понад 50 одиниць. На одній із фотографій, зробленій навесні 2025 року, також видно вантажівку на технічному мосту.

Еклунд припускає, що вантажівки належать автомобільній роті, які займається транспортним забезпеченням армійського корпусу. Він також сказав, що гарнізону в районі Рибка буде недостатньо для армійського корпусу, додавши, що у Карелії очікуються "доволі масштабні будівельні проєкти".

Також повідомляється про продовження зведення військового містечка та більш активне розгортання нових військ у місті Кандалакша Мурманської області РФ. Згідно з планом будівництва адміністрації регіону, в цьому районі зведуть близько десятка нових будівель.

