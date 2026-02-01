Россияне атаковали пять районов Сумщины: двое раненых, повреждена гражданская и производственная инфраструктура

За минувшие сутки российские войска обстреляли 28 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атакованные районы

Как отмечается, под вражеским огнем находились населенные пункты Сумского, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского и Роменского районов.

Раненые

В результате обстрелов ранения получили мужчины 68 и 65 лет.

Читайте также: FPV-дроны атаковали приграничные громады Сумщины: есть погибшая и раненая

Повреждения

По данным полиции, зафиксированы повреждения объектов гражданской и производственной инфраструктуры: около 20 частных домовладений, хозяйственных и складских помещений, административных зданий и транспортных средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты в Грабовском на Сумщине убили дронами двух гражданских, которые пытались выйти из оккупации. ВИДЕО 18+

Последствия обстрелов







