Россияне атаковали пять районов Сумщины: двое раненых, повреждена гражданская и производственная инфраструктура

За минувшие сутки российские войска обстреляли 28 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные районы

Как отмечается, под вражеским огнем находились населенные пункты Сумского, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского и Роменского районов.

Раненые

В результате обстрелов ранения получили мужчины 68 и 65 лет.

Повреждения

По данным полиции, зафиксированы повреждения объектов гражданской и производственной инфраструктуры: около 20 частных домовладений, хозяйственных и складских помещений, административных зданий и транспортных средств.

Последствия обстрелов

Обстрелы Сумской области
обстрел Сумская область Конотопский район Ахтырский район Роменский район Сумский район Шосткинский район
Обстріляли п'ять районів. Їх тут і є тільки п'ять, чотири з яких - прикордонні.
01.02.2026 11:35 Ответить
Здохніть,грьобані кацапськіі виродки. До сьомого коліна!
01.02.2026 17:27 Ответить
 
 