824 2
Россияне атаковали пять районов Сумщины: двое раненых, повреждена гражданская и производственная инфраструктура
За минувшие сутки российские войска обстреляли 28 населенных пунктов в Сумской области, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Атакованные районы
Как отмечается, под вражеским огнем находились населенные пункты Сумского, Шосткинского, Ахтырского, Конотопского и Роменского районов.
Раненые
В результате обстрелов ранения получили мужчины 68 и 65 лет.
Повреждения
По данным полиции, зафиксированы повреждения объектов гражданской и производственной инфраструктуры: около 20 частных домовладений, хозяйственных и складских помещений, административных зданий и транспортных средств.
Последствия обстрелов
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
igor romanenko #506975
показать весь комментарий01.02.2026 11:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Михаил Макаренко #494225
показать весь комментарий01.02.2026 17:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль