Росіяни атакували п’ять районів Сумщини: двоє поранених, пошкоджено цивільну та виробничу інфраструктуру

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані райони

Як зазначається, під ворожим вогнем перебували населені пункти Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів.

Поранені

У результаті обстрілів поранення дістали чоловіки 68 та 65 років.

Пошкодження

За даними поліції, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної та виробничої інфраструктури: близько 20 приватних домоволодінь, господарських і складських приміщень, адміністративних будівель та транспортних засобів.

