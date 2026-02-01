УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7995 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
824 2

Росіяни атакували п’ять районів Сумщини: двоє поранених, пошкоджено цивільну та виробничу інфраструктуру

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Атаковані райони

Як зазначається, під ворожим вогнем перебували населені пункти Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів.

Поранені

У результаті обстрілів поранення дістали чоловіки 68 та 65 років.

Також читайте: FPV-дрони атакували прикордонні громади Сумщини: є загибла і поранена

Пошкодження

За даними поліції, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної та виробничої інфраструктури: близько 20 приватних домоволодінь, господарських і складських приміщень, адміністративних будівель та транспортних засобів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти у Грабовському на Сумщині вбили дронами двох цивільних, які намагалися вийти з окупації. ВIДЕО 18+

Наслідки обстрілів

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

Автор: 

обстріл (33840) Сумська область (4699) Конотопський район (70) Охтирський район (49) Роменський район (20) Сумський район (600) Шосткинський район (156)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обстріляли п'ять районів. Їх тут і є тільки п'ять, чотири з яких - прикордонні.
показати весь коментар
01.02.2026 11:35 Відповісти
Здохніть,грьобані кацапськіі виродки. До сьомого коліна!
показати весь коментар
01.02.2026 17:27 Відповісти
 
 