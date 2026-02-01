Росіяни атакували п’ять районів Сумщини: двоє поранених, пошкоджено цивільну та виробничу інфраструктуру
Протягом минулої доби російські війська обстріляли 28 населених пунктів у Сумській області, внаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Атаковані райони
Як зазначається, під ворожим вогнем перебували населені пункти Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів.
Поранені
У результаті обстрілів поранення дістали чоловіки 68 та 65 років.
Пошкодження
За даними поліції, зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної та виробничої інфраструктури: близько 20 приватних домоволодінь, господарських і складських приміщень, адміністративних будівель та транспортних засобів.
Наслідки обстрілів
