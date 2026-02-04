Обстрелы Сумской области: погиб мужчина, трое раненых, есть значительные разрушения
Один погибший и трое раненых, полиция Сумщины документирует очередные преступления оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Обстрелы за сутки
За прошедшие сутки российские войска из различных видов вооружения обстреляли 32 населенных пункта Сумской области.
Последствия
В результате вражеских атак погиб 40-летний мужчина, еще три человека получили ранения. Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены 6 многоквартирных домов, 13 частных домовладений, 7 автомобилей, хозяйственные постройки, магазин, лицей и здание общежития.
На местах обстрелов работали следственно-оперативные группы полиции, а также специалисты взрывотехнической службы, которые проводили осмотр территорий, фиксировали последствия атак и собирали доказательную базу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль