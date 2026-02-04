Обстріли Сумщини: загинув чоловік, троє поранених, є значні руйнування
Один загиблий та троє поранених, поліція Сумщини документує чергові злочини окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Обстріли за добу
За минулу добу російські війська з різних видів озброєння обстріляли 32 населені пункти Сумської області.
Наслідки
Унаслідок ворожих атак загинув 40-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення. Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури: пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 13 приватних домоволодінь, 7 автомобілів, господарчі споруди, магазин, ліцей та будівля гуртожитку.
На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції, а також фахівці вибухотехнічної служби, які проводили огляд територій, фіксували наслідки атак та збирали доказову базу.
