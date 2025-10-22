Доба на Сумщині: 12 поранених, пошкоджено житло, авто та інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Станом на ранок 22 жовтня в Сумській області внаслідок російських обстрілів є постраждалі серед мирних жителів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
Постраждалі через ворожі атаки
Як зазначається, у Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 12 мирних жителів – чоловіки 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 років та жінка 69 років.
Куди бив ворог?
Протягом доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 80 обстрілів по 35 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Миколаївська сільська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Краснопільська
- Глухівська
- Есманьська
- Шалигинська
- Дружбівська
- Середино-Будська
- Зноб-Новгородська
- Великописарівська.
- Путивльська
- Новослобідська.
Чим били окупанти?
Ворог активно застосовував
- керовані авіаційні бомби,
- ракети,
- скидання ВОГ з БпЛА: 10 ударів КАБ; 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.
Наслідки ворожих атак
За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Новослобідській громаді пошкоджено автомобіль і 2 трактори;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, автомобіль;
- у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі.
У ДСНС повідомили, що росіяни сьогодні вночі завдали удару по одному з об’єктів інфраструктури на Сумщині. Попри високе пожежне навантаження, всі осередки горіння вдалося ліквідувати.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
