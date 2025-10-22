Доба на Сумщині: 12 поранених, пошкоджено житло, авто та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Станом на ранок 22 жовтня в Сумській області внаслідок російських обстрілів є постраждалі серед мирних жителів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Постраждалі через ворожі атаки

Як зазначається, у Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 12 мирних жителів – чоловіки 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 років та жінка 69 років.

Куди бив ворог?

Протягом доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 80 обстрілів по 35 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Миколаївська сільська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Краснопільська

Глухівська

Есманьська

Шалигинська

Дружбівська

Середино-Будська

Зноб-Новгородська

Великописарівська.

Путивльська

Новослобідська.

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував

керовані авіаційні бомби,

ракети,

скидання ВОГ з БпЛА: 10 ударів КАБ; 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Наслідки ворожих атак

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Новослобідській громаді пошкоджено автомобіль і 2 трактори;

у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, автомобіль;

у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі.

У ДСНС повідомили, що росіяни сьогодні вночі завдали удару по одному з об’єктів інфраструктури на Сумщині. Попри високе пожежне навантаження, всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

