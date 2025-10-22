УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9086 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини Атака на Сумщину
239 0

Доба на Сумщині: 12 поранених, пошкоджено житло, авто та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Станом на ранок 22 жовтня в Сумській області внаслідок російських обстрілів є постраждалі серед мирних жителів. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Постраждалі через ворожі атаки

Як зазначається, у Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали 12 мирних жителів – чоловіки 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 років та жінка 69 років.

Куди бив ворог?

Протягом доби, з ранку 21 жовтня до ранку 22 жовтня 2025 року, російські війська здійснили 80 обстрілів по 35 населених пунктах в 15 територіальних громадах області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через нічну атаку РФ загинули 6 людей, серед них двоє дітей. Під ударами - енергетика та будинки, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Миколаївська сільська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Краснопільська
  • Глухівська
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Дружбівська
  • Середино-Будська
  • Зноб-Новгородська
  • Великописарівська.
  • Путивльська
  • Новослобідська.

Також дивіться: Окупанти вдарили дроном по перехрестю в Сумах: травмовано 12 людей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Чим били окупанти?

Ворог активно застосовував

  • керовані авіаційні бомби,
  • ракети,
  • скидання ВОГ з БпЛА: 10 ударів КАБ; 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та ракетні удари по території Сумщини.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наслідки ворожих атак

За даними ОВА, пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Новослобідській громаді пошкоджено автомобіль і 2 трактори;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено нежитлову будівлю, автомобіль;
  • у Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шостка та сусідні села знову підключені до газопостачання після атак РФ

У ДСНС повідомили, що росіяни сьогодні вночі завдали удару по одному з об’єктів інфраструктури на Сумщині.  Попри високе пожежне навантаження, всі осередки горіння вдалося ліквідувати.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Атака об'єкта на Сумщині
Атака об'єкта на Сумщині
Атака об'єкта на Сумщині

Автор: 

обстріл (31469) Сумська область (4356) Суми (1017) Сумський район (446)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 