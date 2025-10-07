Шостка та сусідні села знову підключені до газопостачання після атак РФ
"Нафтогаз" повернув газ до домівок жителів Шостки Сумської області після масованих ударів російських військ по цивільній інфраструктурі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про завершення відновлювальних робіт повідомив голова компанії Сергій Корецький.
За його словами, наразі всі 33 тисячі споживачів у місті отримують газ у повному обсязі.
Відновлено також подачу газу у прилеглі села: Богданку, Ображіївку, Ковтунове, Миронівку, Крупець та Шкирманівку.
У селищі Вороніж газ з’явиться після завершення ремонту одного з пошкоджених газових об’єктів, роботи на якому тривають.
Корецький подякував аварійним бригадам "Газмереж" за швидку реакцію та зазначив, що вони забезпечені всім необхідним для роботи в посиленому режимі.
Нагадаємо, 4 жовтня через удари росіян по Сумщині були знеструмлені місто Шостка та частина району.
