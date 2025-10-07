Шостка и соседние села снова подключены к газоснабжению после атак РФ
"Нафтогаз" вернул газ в дома жителей Шостки Сумской области после массированных ударов российских войск по гражданской инфраструктуре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о завершении восстановительных работ сообщил глава компании Сергей Корецкий.
По его словам, сейчас все 33 тысячи потребителей в городе получают газ в полном объеме.
Восстановлена также подача газа в близлежащие села: Богданку, Ображиевку, Ковтуново, Мироновку, Крупец и Шкирмановку.
В поселке Воронеж газ появится после завершения ремонта одного из поврежденных газовых объектов, работы на котором продолжаются.
Корецкий поблагодарил аварийные бригады "Газсетей" за быструю реакцию и отметил, что они обеспечены всем необходимым для работы в усиленном режиме.
Напомним, 4 октября из-за ударов россиян по Сумской области были обесточены город Шостка и часть района.
