Шостка и соседние села снова подключены к газоснабжению после атак РФ

"Нафтогаз" вернул газ в дома жителей Шостки Сумской области после массированных ударов российских войск по гражданской инфраструктуре.

о завершении восстановительных работ сообщил глава компании Сергей Корецкий.

По его словам, сейчас все 33 тысячи потребителей в городе получают газ в полном объеме.

Восстановлена также подача газа в близлежащие села: Богданку, Ображиевку, Ковтуново, Мироновку, Крупец и Шкирмановку.

В поселке Воронеж газ появится после завершения ремонта одного из поврежденных газовых объектов, работы на котором продолжаются.

Корецкий поблагодарил аварийные бригады "Газсетей" за быструю реакцию и отметил, что они обеспечены всем необходимым для работы в усиленном режиме.

Напомним, 4 октября из-за ударов россиян по Сумской области были обесточены город Шостка и часть района.

