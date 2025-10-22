РУС
Сутки на Сумщине: 12 раненых, повреждены жилье, автомобили и инфраструктура. ФОТОрепортаж

По состоянию на утро 22 октября в Сумской области в результате российских обстрелов есть пострадавшие среди мирных жителей. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

Пострадавшие из-за вражеских атак

Как отмечается, в Сумской громаде в результате удара вражеского БПЛА пострадали 12 мирных жителей - мужчины 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 лет и женщина 69 лет.

Куда бил враг?

В течение суток, с утра 21 октября до утра 22 октября 2025 года, российские войска совершили 80 обстрелов по 35 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.

Под ударами врага были населенные пункты таких громад:

  • Сумская
  • Николаевская сельская
  • Миропольская
  • Юнаковская
  • Хотинская
  • Краснопольская
  • Глуховская
  • Эсманьская
  • Шалыгинская
  • Дружбовская
  • Середино-Будская
  • Зноб-Новгородская
  • Великописаревская
  • Путивльская
  • Новослободская.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял:

  • управляемые авиационные бомбы,
  • ракеты,
  • сброс ВОГ с БПЛА: 10 ударов КАБами; 10 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил удары FPV-дронами и ракетные удары по территории Сумщины.

Последствия вражеских атак

По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом;
  • в Новослободской громаде поврежден автомобиль и 2 трактора;
  • в Середино-Будской громаде повреждено нежилое здание, автомобиль;
  • в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, автомобили.

В ГСЧС сообщили, что россияне сегодня ночью нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры на Сумщине. Несмотря на высокую пожарную нагрузку, все очаги горения удалось ликвидировать.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака об'єкта на Сумщині
Атака об'єкта на Сумщині
Атака об'єкта на Сумщині

