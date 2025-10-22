Сутки на Сумщине: 12 раненых, повреждены жилье, автомобили и инфраструктура. ФОТОрепортаж
По состоянию на утро 22 октября в Сумской области в результате российских обстрелов есть пострадавшие среди мирных жителей. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
Пострадавшие из-за вражеских атак
Как отмечается, в Сумской громаде в результате удара вражеского БПЛА пострадали 12 мирных жителей - мужчины 27, 34, 46, 50, 54, 55, 55, 56, 62, 63, 69 лет и женщина 69 лет.
Куда бил враг?
В течение суток, с утра 21 октября до утра 22 октября 2025 года, российские войска совершили 80 обстрелов по 35 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.
Под ударами врага были населенные пункты таких громад:
- Сумская
- Николаевская сельская
- Миропольская
- Юнаковская
- Хотинская
- Краснопольская
- Глуховская
- Эсманьская
- Шалыгинская
- Дружбовская
- Середино-Будская
- Зноб-Новгородская
- Великописаревская
- Путивльская
- Новослободская.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял:
- управляемые авиационные бомбы,
- ракеты,
- сброс ВОГ с БПЛА: 10 ударов КАБами; 10 сбросов ВОГ с БПЛА.
Также враг совершил удары FPV-дронами и ракетные удары по территории Сумщины.
Последствия вражеских атак
По данным ОВА, повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом;
- в Новослободской громаде поврежден автомобиль и 2 трактора;
- в Середино-Будской громаде повреждено нежилое здание, автомобиль;
- в Сумской громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные дома, автомобили.
В ГСЧС сообщили, что россияне сегодня ночью нанесли удар по одному из объектов инфраструктуры на Сумщине. Несмотря на высокую пожарную нагрузку, все очаги горения удалось ликвидировать.
К счастью, обошлось без пострадавших.
