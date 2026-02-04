Враг обстрелял Харьковскую область: 16 пострадавших, повреждены многоэтажки, дома и энергосети

За прошедшие сутки, 3 февраля 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Есть пострадавшие

Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 16 человек, среди них двое детей.

В г. Харьков пострадали 57-летний и 28-летний мужчины и женщины 23, 57, 84, 85, 85, 90 лет; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады пострадали 75-летняя и 22-летняя женщины, 20-летний мужчина, 10-летняя девочка и 5-месячный мальчик; в с. Заречное Старосалтовской громады пострадали 78-летняя женщина и 84-летний мужчина; в с. Липчановка Куньевской громады пострадала 72-летняя женщина.

Также медики оказали помощь 45-летнему мужчине, который 1 февраля пострадал в результате обстрела в с. Хотимля Старосалтовской громады.

Враг атаковал БПЛА и РСЗО Салтовский, Новобаварский, Шевченковский, Киевский районы Харькова.

Чем оккупанты били по Харьковщине?

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

▪️2 РСЗО;

▪️7 КАБ;

▪️4 БПЛА типа "Герань-2";

▪️1 БПЛА типа "Ланцет";

▪️4 БПЛА типа "Молния";

▪️3 fpv-дрона;

▪️15 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в г. Харьков повреждены 7 многоквартирных домов, складское помещение, энергосети;

в Богодуховском районе повреждено хозяйственное сооружение (с. Губановка), магазин (пгт. Золочев);

в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (с. Липчановка);

в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Русские Тишки), фельдшерский пункт (с. Сиряки), частный дом (г. Люботин);

в Чугуевском районе повреждены 5 частных домов, электросеть (с. Заречное), 2 частных дома (с. Каменная Яруга), частный дом (с. Юрченково).







