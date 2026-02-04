Враг обстрелял Харьковскую область: 16 пострадавших, повреждены многоэтажки, дома и энергосети
За прошедшие сутки, 3 февраля 2026 года, вражеские удары подверглись г. Харьков и 11 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Есть пострадавшие
Как отмечается, в результате обстрелов пострадали 16 человек, среди них двое детей.
В г. Харьков пострадали 57-летний и 28-летний мужчины и женщины 23, 57, 84, 85, 85, 90 лет; в с. Каменная Яруга Чугуевской громады пострадали 75-летняя и 22-летняя женщины, 20-летний мужчина, 10-летняя девочка и 5-месячный мальчик; в с. Заречное Старосалтовской громады пострадали 78-летняя женщина и 84-летний мужчина; в с. Липчановка Куньевской громады пострадала 72-летняя женщина.
Также медики оказали помощь 45-летнему мужчине, который 1 февраля пострадал в результате обстрела в с. Хотимля Старосалтовской громады.
Враг атаковал БПЛА и РСЗО Салтовский, Новобаварский, Шевченковский, Киевский районы Харькова.
Чем оккупанты били по Харьковщине?
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
▪️2 РСЗО;
▪️7 КАБ;
▪️4 БПЛА типа "Герань-2";
▪️1 БПЛА типа "Ланцет";
▪️4 БПЛА типа "Молния";
▪️3 fpv-дрона;
▪️15 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в г. Харьков повреждены 7 многоквартирных домов, складское помещение, энергосети;
- в Богодуховском районе повреждено хозяйственное сооружение (с. Губановка), магазин (пгт. Золочев);
- в Изюмском районе повреждены 2 частных дома (с. Липчановка);
- в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Русские Тишки), фельдшерский пункт (с. Сиряки), частный дом (г. Люботин);
- в Чугуевском районе повреждены 5 частных домов, электросеть (с. Заречное), 2 частных дома (с. Каменная Яруга), частный дом (с. Юрченково).
Розбомблений та холодний Харків «дуже дякує» усім "великим політичним діячам **********", що вголос порівнювали підготовку міст до обстрілів та зробили його пріоритетною ціллю.
Результати нічного обстрілу росіянами українських міст жахливі. У Києві, за повідомленням Кличка, після нічної ворожої атаки, знову - понад тисячу будинків залишилися без тепла, у двох районах є проблеми з електропостачанням. У Харкові ситуація, за словами мера Терехова, ще жорсткіша: після сьогоднішніх ударів по ТЕЦ там змушені зливати воду з систем опалення, щоб не втратити мережі повністю. Кілька днів тому Харків пережив майже повне вимкнення електрики.
І ось тут варто зупинитися та зафіксувати один момент. Росіяни дуже уважно слухають, що говорять українські політики та особливо, президент. Слухають, роблять висновки і діють так, щоб зробити максимально боляче нам. Коли з ефірів і трибун лунало, що «Харків найбільш підготовлений», то це було сприйнято ворогом не інакше, як виклик. Реакція та результат не забарився - чергове місто-мільйонник - без тепла. У мінус 20 на дворі. Вони шукають як зробити боляче і завжди вдячні нашим балаболам та піарникам за підказки. Це як відома фоточка Арахамії з Подоляком з Яворіва, після якої миттєво відбувся прильот.
Зараз хочеться подивитися в очі тим великим державним діячам, які почали зіштовхувати лобами міста, і казати, що якесь місто краще підготувалося. Казати просто, щоб пнути мера іншого міста. Розбомблений та холодний Харків - наслідок цих слів і дій ворога. А дупи цих діячів, так само - у теплі. Цікаво, чи задоволені вони наслідками?
Коли хтось з влади каже, що містам треба було краще готуватися до обстрілів, хочеться сказати, що владі треба було краще готуватися до війни. Хоч трошки. А не зараз переводити стрілки на мерів. Бо питання, хто і як готував країну системно, точно не лежить у площині повноважень мерів. Більше того, через провалену підготовку до російских атак по енергооб'єктах, відсутність захисту енергообʼєктів, відсутність децентралізації енергопостачання, блокування ініціатив та через "двушечку на Москву" відбулося полегшення досягнення цілей російских окупантів, а українці залишилися без світла та тепла.
Але замість серйозної розмови про стратегічні помилки ми бачимо, як іванови-петрови та інші заброньовані на кладовищі блохери скачуть по ефірах, порівнюють Київ і Харків, міряються підготовкою і відпрацьовують спущені тези. У підсумку страждають міста. Страждають кияни. Страждають харківʼяни. І «дякують, дуже дякують» тим, хто вчасно не стримав язика.
Тут не час для зловтіхи. Це момент для холодної голови і простого висновку. Ворог у нас один. Це Росія. А всі спроби зіштовхувати лобами міста, звинуватити Кличка, Філатова, порівнювати Житомир з Києвом, а Київ - з Харковом - шлях у нікуди та не дасть позитивного результату Україні. Хоча якщо саме це є метою, то тоді всі ці дії та заяви зрозумілі.