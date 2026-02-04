Ворог гатив по Харківщині: 16 постраждалих, пошкоджено багатоповерхівки, будинки та енергомережі

Упродовж минулої доби, 3 лютого 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Є постраждалі

Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них двоє дітей.

У м. Харків постраждали 57-річний і 28-річний чоловіки та жінки 23, 57, 84, 85, 85, 90 років; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади постраждали 75-річна і 22-річна жінки, 20-річний чоловік, 10-річна дівчинка і 5-місячний хлопчик; у с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 78-річна жінка і 84-річний чоловік; у с. Липчанівка Куньєвської громади постраждала 72-річна жінка.

Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 1 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади.

Ворог атакував БпЛА і РСЗВ Салтівський, Новобаварський, Шевченківський, Київський райони Харкова.

Чим окупанти били по Харківщині?

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 РСЗВ;

▪️7 КАБ;

▪️4 БпЛА типу "Герань-2";

▪️1 БпЛА типу "Ланцет";

▪️4 БпЛА типу "Молнія";

▪️3 fpv-дрони;

▪️15 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, складське приміщення, енергомережі;

у Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Губанівка), магазин (сел. Золочів);

в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Липчанівка);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки), фельдшерський пункт (с. Сіряки), приватний будинок (м. Люботин);

у Чугуївському районі пошкоджено 5 приватних будинків, електромережі (с. Зарічне), 2 приватні будинки (с. Кам’яна Яруга), приватний будинок (с. Юрченкове).







