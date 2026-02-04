Ворог гатив по Харківщині: 16 постраждалих, пошкоджено багатоповерхівки, будинки та енергомережі
Упродовж минулої доби, 3 лютого 2026 року, ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Є постраждалі
Як зазначається, внаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них двоє дітей.
У м. Харків постраждали 57-річний і 28-річний чоловіки та жінки 23, 57, 84, 85, 85, 90 років; у с. Кам’яна Яруга Чугуївської громади постраждали 75-річна і 22-річна жінки, 20-річний чоловік, 10-річна дівчинка і 5-місячний хлопчик; у с. Зарічне Старосалтівської громади постраждали 78-річна жінка і 84-річний чоловік; у с. Липчанівка Куньєвської громади постраждала 72-річна жінка.
Також медики надали допомогу 45-річному чоловіку, який 1 лютого постраждав внаслідок обстрілу в с. Хотімля Старосалтівської громади.
Ворог атакував БпЛА і РСЗВ Салтівський, Новобаварський, Шевченківський, Київський райони Харкова.
Чим окупанти били по Харківщині?
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 РСЗВ;
▪️7 КАБ;
▪️4 БпЛА типу "Герань-2";
▪️1 БпЛА типу "Ланцет";
▪️4 БпЛА типу "Молнія";
▪️3 fpv-дрони;
▪️15 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, складське приміщення, енергомережі;
- у Богодухівському районі пошкоджено господарчу споруду (с. Губанівка), магазин (сел. Золочів);
- в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Липчанівка);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Руські Тишки), фельдшерський пункт (с. Сіряки), приватний будинок (м. Люботин);
- у Чугуївському районі пошкоджено 5 приватних будинків, електромережі (с. Зарічне), 2 приватні будинки (с. Кам’яна Яруга), приватний будинок (с. Юрченкове).
Розбомблений та холодний Харків «дуже дякує» усім "великим політичним діячам **********", що вголос порівнювали підготовку міст до обстрілів та зробили його пріоритетною ціллю.
Результати нічного обстрілу росіянами українських міст жахливі. У Києві, за повідомленням Кличка, після нічної ворожої атаки, знову - понад тисячу будинків залишилися без тепла, у двох районах є проблеми з електропостачанням. У Харкові ситуація, за словами мера Терехова, ще жорсткіша: після сьогоднішніх ударів по ТЕЦ там змушені зливати воду з систем опалення, щоб не втратити мережі повністю. Кілька днів тому Харків пережив майже повне вимкнення електрики.
І ось тут варто зупинитися та зафіксувати один момент. Росіяни дуже уважно слухають, що говорять українські політики та особливо, президент. Слухають, роблять висновки і діють так, щоб зробити максимально боляче нам. Коли з ефірів і трибун лунало, що «Харків найбільш підготовлений», то це було сприйнято ворогом не інакше, як виклик. Реакція та результат не забарився - чергове місто-мільйонник - без тепла. У мінус 20 на дворі. Вони шукають як зробити боляче і завжди вдячні нашим балаболам та піарникам за підказки. Це як відома фоточка Арахамії з Подоляком з Яворіва, після якої миттєво відбувся прильот.
Зараз хочеться подивитися в очі тим великим державним діячам, які почали зіштовхувати лобами міста, і казати, що якесь місто краще підготувалося. Казати просто, щоб пнути мера іншого міста. Розбомблений та холодний Харків - наслідок цих слів і дій ворога. А дупи цих діячів, так само - у теплі. Цікаво, чи задоволені вони наслідками?
Коли хтось з влади каже, що містам треба було краще готуватися до обстрілів, хочеться сказати, що владі треба було краще готуватися до війни. Хоч трошки. А не зараз переводити стрілки на мерів. Бо питання, хто і як готував країну системно, точно не лежить у площині повноважень мерів. Більше того, через провалену підготовку до російских атак по енергооб'єктах, відсутність захисту енергообʼєктів, відсутність децентралізації енергопостачання, блокування ініціатив та через "двушечку на Москву" відбулося полегшення досягнення цілей російских окупантів, а українці залишилися без світла та тепла.
Але замість серйозної розмови про стратегічні помилки ми бачимо, як іванови-петрови та інші заброньовані на кладовищі блохери скачуть по ефірах, порівнюють Київ і Харків, міряються підготовкою і відпрацьовують спущені тези. У підсумку страждають міста. Страждають кияни. Страждають харківʼяни. І «дякують, дуже дякують» тим, хто вчасно не стримав язика.
Тут не час для зловтіхи. Це момент для холодної голови і простого висновку. Ворог у нас один. Це Росія. А всі спроби зіштовхувати лобами міста, звинуватити Кличка, Філатова, порівнювати Житомир з Києвом, а Київ - з Харковом - шлях у нікуди та не дасть позитивного результату Україні. Хоча якщо саме це є метою, то тоді всі ці дії та заяви зрозумілі.