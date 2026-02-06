Наводили КАБы на защитников Донетчины: СБУ разоблачила двух корректировщиков. ФОТО

В Донецкой области задержаны еще два российских агента, которые корректировали удары по местам базирования Сил обороны на Краматорском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Чем занимались агенты?

Так, по координатам агентов рашисты поднимали в воздух дроны-разведчики для проверки агентурных данных. Если информация подтверждалась, россияне планировали атаковать "цели" сверхтяжелыми управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией.

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Кого задержали?

СБУ заблаговременно разоблачила злоумышленников и задержала их. Локации Сил обороны в районе разведывательной деятельности РФ были обезопасены.

Наведением российских ударов занимались двое местных, которые действовали по отдельности под руководством "связного" российской военной разведки. Им оказался командир подразделения вооруженных группировок РФ, воюющий на восточном фронте.

61-летний разнорабочий из Краматорского района объезжал местность, где фиксировал фортификационные сооружения и огневые позиции ВСУ.

Такие разведвылазки он осуществлял под легендой поездок на подработку в прифронтовые населенные пункты.

Он был завербован оккупантами через знакомого в России, которому сообщал, что ожидает полного захвата Украины и готов к сотрудничеству с рашистами.

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Другой агент - 52-летний безработный, который попал в поле зрения оккупантов, когда публиковал антиукраинские комментарии в Телеграм-каналах.

После вербовки он начал отслеживать места сосредоточения личного состава и техники украинских войск вблизи райцентра.

Для дополнительного сбора разведданных агент завуалированно выпытывал информацию у знакомых под видом бытовых разговоров.

У задержанных изъяты смартфоны с доказательствами сбора сведений для рашистов и контактами с российским "связным".

В настоящее время обоим мужчинам сообщено о подозрении в государственной измене.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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