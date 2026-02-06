Наводили КАБи на оборонців Донеччини: СБУ викрила двох коригувальників. ФОТО

На Донеччині затримано ще двох російських агентів, які коригували удари по місцях базування Сил оборони на Краматорському напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що робили агенти?

Так, за координатами агентів рашисти підіймали у повітря дрони-розвідники для перевірки агентурних даних. Якщо інформація підтверджувалася, росіяни планували атакувати "цілі" надважкими керованими авіабомбами та далекобійною артилерією.

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Кого затримано?

СБУ завчасно викрила звломисників та затримала їх. Локації Сил оборони в районі розвідактивності РФ було убезпечено.

Наведенням російських ударів займалися двоє місцевих, які діяли порізно під керівництвом "зв’язкового" російської воєнної розвідки. Ним виявився командир підрозділу збройних угруповань РФ, який воює на східному фронті.

61-річний різноробочий з Краматорського району об'їжджав місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди та вогневі позиції ЗСУ.

Такі розвідвилазки він здійснював під легендою поїздок на підробітки до прифронтових населених пунктів.

Його було завербовано окупантами через знайомого в Росії, якому повідомляв, що очікує повного захоплення України і готовий до співпраці з рашистами.

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Інший агент - 52-річний безробітний, який потрапив у поле зору окупантів, коли публікував антиукраїнські коментарі в Телеграм-каналах.

Після вербування він почав відстежувати місця зосередження особового складу і техніки українських військ поблизу райцентру.

Для додаткового збору розвідданих агент завуальовано випитував інформацію у знайомих під виглядом побутових розмов.

У затриманих вилучено смартфони із доказами збору відомостей для рашистів та контактами з російським "зв’язковим".

Наразі обом чоловіками повідомлено про підозру у державній зраді.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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