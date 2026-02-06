Враг днем атаковал два района Днепропетровщины: ранен мужчина. В результате утренней атаки пострадали четверо человека. ФОТОрепортаж

В течение дня российские войска наносили удары по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области, в результате чего есть раненые. Увеличилось количество пострадавших из-за утренней атаки.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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Никопольский район

В течение дня агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Пострадали Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Мировская, Марганецкая громады.



Повреждены 12 частных домов, 5 хозяйственных построек, теплица, гараж, автомобиль, газопроводы и линия электропередач. Разрушены предприятия.

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Синельниковский район

В Синельниковском районе под ударом БПЛА оказались Васильковская и Николаевская громады.

В результате обстрелов пострадал 38-летний мужчина.

Есть повреждения на территории предприятия. Горел экскаватор.

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По уточненной информации, в результате утренней атаки на Покровскую громаду ранены четыре человека. 56-летняя женщина – в тяжелом состоянии.

Последствия атак













