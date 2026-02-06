Ворог вдень атакував два райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка. Через ранкову атаку постраждали четверо людей. ФОТОрепортаж

Упродовж дня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є поранені. Збільшилася кількість постраждалих через ранкову атаку.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Нікопольський район

Протягом дня агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.



Пошкоджені 12 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник, гараж, авто, газогони та лінія електропередач. Понівечені підприємства.

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Синельниківський район

На Синельниківщині під ударом БпЛА були Васильківська і Миколаївська громади.

Унаслідок обстрілів постраждав 38-річний чоловік.

Є пошкодження на території підприємства. Горів екскаватор.

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За уточненою інформацією, через ранкову атаку на Покровську громаду поранені четверо людей. 56-річна жінка – у важкому стані.

Наслідки атак













