Ворог вдень атакував два райони Дніпропетровщини: поранено чоловіка. Через ранкову атаку постраждали четверо людей. ФОТОрепортаж
Упродовж дня російські війська завдавали ударів по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області, внаслідок чого є поранені. Збільшилася кількість постраждалих через ранкову атаку.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
Протягом дня агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами та артилерією. Потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська, Марганецька громади.
Пошкоджені 12 приватних будинків, 5 господарських споруд, парник, гараж, авто, газогони та лінія електропередач. Понівечені підприємства.
Синельниківський район
На Синельниківщині під ударом БпЛА були Васильківська і Миколаївська громади.
Унаслідок обстрілів постраждав 38-річний чоловік.
Є пошкодження на території підприємства. Горів екскаватор.
За уточненою інформацією, через ранкову атаку на Покровську громаду поранені четверо людей. 56-річна жінка – у важкому стані.
Наслідки атак
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