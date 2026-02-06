Защищая Украину, погиб журналист и офицер Десантно-штурмовых войск Сергей Фисун. ФОТО

5 февраля в результате вражеского удара дроном-камикадзе "Ланцет" погиб харьковский журналист и офицер Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Фисун. Ему было 47 лет.

Об этом сообщил его побратим Александр Рудик, информирует Цензор.НЕТ.

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Что известно о погибшем?

"Проклятая война уносит лучших сыновей и дочерей Украины. Они отдают свою жизнь за нас, за Украину. И мы должны быть достойными их жертвенности. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким Воина, похороны которого состоятся через несколько дней в Харькове, городе, где он проживал в последнее время и где живут его родные. Герои не умирают", - написал Александр Рудик.

Сергей Фисун окончил исторический факультет Харьковского национального университета имени Каразина. Он работал корреспондентом на харьковском телевидении, журналистом в местных изданиях, в частности - в Status Quo, и был членом Национального союза журналистов Украины.

После того, как его отец получил ранение на Майдане во время Революции достоинства, Сергей занял его место в 28-й сотне Майдана, был фотокорреспондентом.

Что говорят о Сергее его коллеги

Журналистка Наталья Кобзарь, которая сейчас занимает должность главного редактора Status Quo, в комментарии "Детектору медиа" рассказала, что не очень долго работала вместе с Сергеем, но помнит его как чуткого и искреннего человека.

О Сергее также рассказала выпусковая редактор "Суспільне. Студія" Юлия Спасокукоцкая.

"Погиб Сергей Фисун. Мы познакомились на Суспільному, уже и не помню в каком году. Он ушел служить еще во времена АТО. Любил армию, был верным и умелым. Искренний, добрый, светлый. Я просто не верю...", - написала она.

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После оккупации Крыма и начала войны на востоке Украины Сергей добровольно вступил в 199-й учебный центр Десантно-штурмовых войск, получил звание сержанта, а затем прошел офицерскую подготовку в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, став младшим лейтенантом. Он служил в различных подразделениях ДШВ.

За свою преданность и боевые заслуги Сергей Фисун получил награды, в частности наградную табельное оружие.

Похороны воина состоятся через несколько дней в Харькове.

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