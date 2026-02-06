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Захищаючи Україну, загинув журналіст та офіцер Десантно-штурмових військ Сергій Фісун. ФОТО

5 лютого внаслідок ворожого удару дроном-камікадзе "Ланцет" загинув харківський журналіст та офіцер Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Фісун. Йому було 47 років.

Про це повідомив його побратим Олександр Рудик, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про полеглого?

"Клята війна забирає найкращих синів і дочок України. Вони віддають своє життя за нас, за Україну. І ми маємо бути достойними їх Жертовності. Приносимо свої щирі співчуття рідним і близьким Воїна, поховання якого відбудеться через декілька днів у Харкові, місті, де він мешкав останнім часом і де живуть його рідні. Герої не вмирають", - написав Олександр Рудик.

  • Сергій Фісун закінчив історичний факультет Харківського національного університету імені Каразіна. Він працював кореспондентом на харківському телебаченні, журналістом у місцевих виданнях, зокрема в Status Quo, і був членом Національної спілки журналістів України.
  • Після того, як його батько зазнав поранення на Майдані під час Революції гідності, Сергій зайняв його місце у 28-й сотні Майдану, був фотокореспондентом.

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На фронті загинув харківський журналіст та офіцер ЗСУ Сергій Фісун

Що кажуть про Сергія його колеги

Журналістка Наталія Кобзар, яка нині обіймає посаду головної редакторки Status Quo, у коментарі "Детектору медіа" розповіла, що не дуже довго працювала разом із Сергієм, але пам’ятає його як чуйну і щиру людину.

Про Сергія також розповіла випускова редакторка "Суспільне. Студія" Юлія Спасокукоцька.

"Загинув Сергій Фісун. Ми познайомились на Суспільному, вже і не згадаю в якому році. Він пішов служити ще в часи АТО. Любив армію, був вірним і вправним. Щирий, добрий, світлий. Я просто не вірю…", — написала вона.

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Після окупації Криму та початку війни на сході України Сергій добровільно вступив до 199-го навчального центру Десантно-штурмових військ, отримав звання сержанта, а згодом пройшов офіцерську підготовку в Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба, ставши молодшим лейтенантом. Він служив у різних підрозділах ДШВ.

За свою відданість і бойові заслуги Сергій Фісун отримав нагороди, зокрема нагородну табельну зброю.

Поховання воїна відбудеться за декілька днів у Харкові.

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журналістика (1857) втрати (4773) ДШВ Десантно-штурмові війська (515)
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