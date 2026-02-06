РФ целенаправленно ударила по пожарной части на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области российские войска нанесли целенаправленный удар по пожарно-спасательному подразделению.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Вечером враг атаковал пожарно-спасательную часть поселка Межевая Синельниковского района.
В результате удара повреждены стены и окна здания.
Отмечается, что спасатели не пострадали.
Последствия атаки
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