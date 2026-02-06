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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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РФ цілеспрямовано вдарила по пожежній частині на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області російські війська завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Ввечері ворог атакував пожежно-рятувальну частину селища Межова Синельниківського району.

Внаслідок удару пошкоджено стіни та вікна будівлі.

Зазначається, що рятувальники не постраждали.

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Наслідки атаки

РФ вдарила по пожежній частині на Дніпропетровщині

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РФ вдарила по пожежній частині на Дніпропетровщині
РФ вдарила по пожежній частині на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (36233) Дніпропетровська область (5190) Синельниківський район (600) Межова (3)
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