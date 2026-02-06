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РФ цілеспрямовано вдарила по пожежній частині на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
У Дніпропетровській області російські війська завдали цілеспрямованого удару по пожежно-рятувальному підрозділу.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Ввечері ворог атакував пожежно-рятувальну частину селища Межова Синельниківського району.
Внаслідок удару пошкоджено стіни та вікна будівлі.
Зазначається, що рятувальники не постраждали.
Наслідки атаки
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