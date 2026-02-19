Россияне убили сто свиней под Харьковом. ФОТОрепортаж

Сегодня днем, 19 февраля, враг нанес удар БПЛА по частному фермерскому хозяйству в с. Двухлетний Кут Солонцевской громады Харьковского района Харьковской области, в результате чего есть пострадавший.

ГСЧС

Что известно?

Как отмечается, в результате атаки произошли разрушения и пожар на крыше здания фермы. Площадь возгорания составила 40 кв. м.



Пострадал работник фермы, мужчина 1967 года рождения.

Также погибло около 100 голов свиней.

Ликвидация последствий

К ликвидации последствий обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды, а также саперы и офицер-спасатель общины.

