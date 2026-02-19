Россияне убили сто свиней под Харьковом. ФОТОрепортаж

Сегодня днем, 19 февраля, враг нанес удар БПЛА по частному фермерскому хозяйству в с. Двухлетний Кут Солонцевской громады Харьковского района Харьковской области, в результате чего есть пострадавший.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Как отмечается, в результате атаки произошли разрушения и пожар на крыше здания фермы. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

Пострадал работник фермы, мужчина 1967 года рождения.

Также погибло около 100 голов свиней.

Ликвидация последствий

К ликвидации последствий обстрелов привлекались подразделения ГСЧС, пожарные местной пожарной команды, а также саперы и офицер-спасатель общины.

Последствия атаки

Удар РФ по ферме в Харьковской области
обстрел (32894) Харьковская область (2726) Харьковский район (890) Кут (1)
Бідні тварини 😿.
19.02.2026 16:57 Ответить
росіяни навідь своїх родичів не пожаліли (( русня - тупікова гілка єволюції
19.02.2026 17:20 Ответить
Невже кацапи просочились і свої їх накрили.??
19.02.2026 17:22 Ответить
Українські свинки не рідня кацапській свиноті
19.02.2026 17:22 Ответить
ну гінетіка дужк тонка наука. вже доказано що кацапи вилупились від свині
19.02.2026 17:24 Ответить
 
 