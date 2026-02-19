Росіяни вбили сто свиней під Харковом. ФОТОрепортаж

Сьогодні вдень, 19 лютого, ворог завдав удару БпЛА по приватному фермерському господарству у с. Дворічний Кут Солонцівської громаді Харківського району Харківської області, внаслідок чого є постраждалий.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, внаслідок атаки виникли руйнації та пожежа на даху будівлі ферми. Площа займання скала 40 м кв.



Постраждав працівник ферми, чоловік 1967 року народження.

Також загинуло близько 100 голів свиней.

Ліквідація наслідків

До ліквідації наслідків обстрілів залучались підрозділи ДСНС, вогнеборці місцевої пожежної команди, а також сапери та офіцер-рятувальник громади.

