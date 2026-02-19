Майже 16 тис. абонентів залишаються без тепла в Лозівській громаді на Харківщині через ворожі обстріли
Російські військові не припиняють удари по Лозівській громаді в Харківській області, унаслідок чого склалася важка ситуація з теплопостачанням
Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
16 тисяч абонентів без тепла
"В таких умовах складно прогнозувати, коли зможемо подолати наслідки обстрілів, зокрема і з теплопостачанням. Розумію, що це питання зараз турбує найбільше, адже на тепло в домівках чекають майже 16 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.
Відновлювальні роботи
Водночас він зауважив, що озвучувати деталі відновлювальних робіт небезпечно, як для працівників, так і для самих мешканців.
"Єдине, що можу сказати – ситуація складна, але контрольована. Є повна взаємодія комунальників, енергетиків та надзвичайників. Працюємо безперервно. Діють Пункти Незламності", - додав міський голова.
