Почти 16 тыс. абонентов остаются без тепла в Лозовской громаде на Харьковщине из-за вражеских обстрелов

Российские военные не прекращают удары по Лозовской громаде в Харьковской области, в результате чего сложилась тяжелая ситуация с теплоснабжением.

Об этом сообщил глава Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

16 тысяч абонентов без тепла

"В таких условиях сложно прогнозировать, когда сможем преодолеть последствия обстрелов, в том числе и с теплоснабжением. Понимаю, что этот вопрос сейчас беспокоит больше всего, ведь тепла в домах ждут почти 16 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Восстановительные работы

В то же время он отметил, что озвучивать детали восстановительных работ опасно, как для работников, так и для самих жителей.



"Единственное, что могу сказать - ситуация сложная, но контролируемая. Есть полное взаимодействие коммунальщиков, энергетиков и чрезвычайников. Работаем непрерывно. Действуют Пункты Несокрушимости", - добавил городской голова.

