$10 тыс. за "диагноз": раскрыта схема незаконного оформления отсрочки от мобилизации в Киеве. ФОТО

Полицейские Киева раскрыли схему незаконного оформления отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Детали

Как отмечается, 49-летний киевлянин за денежное вознаграждение гарантировал военнообязанному избежать прохождения военной службы в зоне ведения боевых действий путем оформления фиктивных медицинских документов. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Противоправную деятельность жителя столицы разоблачили следователи главка полиции Киева совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

Взяточник помогал избегать мобилизации
10 тысяч долларов за фиктивный диагноз

"По данным следствия, 49-летний мужчина за 10 000 долларов содействовал в оформлении поддельных медицинских справок для "клиентов". Он собственноручно корректировал результаты анализов крови, УЗИ щитовидной железы и консультативные заключения врача-эндокринолога. На основании этих сфальсифицированных медицинских справок мужчины могли оформить отсрочку от мобилизации сроком от 6 до 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления", - говорится в сообщении.

Задержание во время передачи денег и угроза до 8 лет тюрьмы

Фигуранта задержали в кафе во время получения части оговоренной суммы от очередного "клиента", которому должны были диагностировать тяжелое заболевание щитовидной железы. Всего дельцам удалось получить от мужчины 10 000 долларов.

Средства изъяли сразу после передачи. Также в рамках уголовного производства изъята медицинская документация с признаками подделки.

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
Там така проблема, що якщо людина ходила по приватних лікарях, то це не відображається ані в картці, ані в Хелсі. Ну не записують в умовному Добробуті у картку НІЧОГО! Результати і висновок роздрукують і дадуть, але нікуди їх НЕ ВНОСИТИМУТЬ! Це потім треба йти до сімейного і просити, щоб вніс...
А ВЛК ******* не брати до уваги результати з приватних медзакладів, хоча дуже часто там професійніші лікарі, ніж у районній поліклініці... І це дурня дика!
21.02.2026 13:24 Ответить
Про який рецидив ти кажеш?ти видно не чув шо такі ділки давно є в майже кожній лікарні ,,? І про обілєчування в тцк не чув??
21.02.2026 11:45 Ответить
А зробити хворого злоровим це фіктивний документ, чи ні?
21.02.2026 12:42 Ответить
Це він так підробляв грошей, щоб ДОНАТИТИ на захист України, чи допомагав ****** її знищити????
А всього то і треба, лише три метра вірьовки, ось і все дієве покарання, щоб не було більше рецедиву…
21.02.2026 11:35 Ответить
Ла лавочці почув ?Про двушку чув?
21.02.2026 11:56 Ответить
Іди в школу
21.02.2026 12:00 Ответить
Є докази-звернись до правохоронних органів.Чи тобі аби що перднути?
21.02.2026 12:17 Ответить
Ти прикидуєшся дурником чи є такий??
21.02.2026 13:35 Ответить
Про рецедив, як з Крупою та Одеським воєнкомом та жіночкою з України, яка змушена закуповувати, аж на Адріатичному узбережжі готелі та землі за гроші з Міноборони???
21.02.2026 13:03 Ответить
Ти почни про начальника продовольчого складу який годував військових гнилими продуктами і простих жіночок поварих які з цих продуктів мовчки готували та давали поради як ще зекономити та смалець якимсь солідолом,,
21.02.2026 13:43 Ответить
Або виконання мобілізаційних заходів для захисту України від **********, або окупація орками ОРДЛО і проведення ними знищення Українців, як це вони роблять, з 2014 року!!!!
Але ж фсбшниками, заборонене про це казати своїй агентурі, що гадить своїм ротом у мережах!!
21.02.2026 13:07 Ответить
Ага, ага. Там где деньги шуршат лохов нет. Они там не водятся. Приходит призывник и кладет заключение врача из поликлиники. Для медкомиссии это закон. Отсрочку в зубы и нет вопросов. Бабло прошло мимо.
Эндокринологиия это не трипер, за один день появится. Комиссия, априори не лохи, попросит медицинскую карту где больной должен несколько лет наблюдаться у специалиста. Проходить лечение. Кто будет перерисывать медицинскую карту, вклеивая записи за несколько лет? Эта туфта при желании бабок на раз раскрывается.
Когда я был добрый, я принимал больничные не глядя, шо там смотреть, больничный и есть больничный. А когда делать нечего.
Понимаете, при догмах нашей медицины всех кто редко посещал больницу гнали сдавать анализы. Надо, не надо - гнали. Чтоб проверить трехдневный больничный, достаточно посмотреть журнал сдачи анализов за эти дни. Трехдневный больничный - копейки. Никто их не делил с лабораторией, вписывая несданные анализы.
В таком деле высший пилотаж это врач переписывает медицинскую карту с внесением левых обращений. А в частной поликлинике вам накладывают настоящий хирургический шов на спине. Проблеммы с позвоночником там сразу на группу тянет. С полным снятием с учета
21.02.2026 13:15 Ответить
21.02.2026 13:24 Ответить
Так и я о том. Эта новость про афериста 49-летнего киевлянина, подставу с СБУ и лохов из медицинской комиссии
21.02.2026 13:40 Ответить
Якби самі "хворі " не давали, ніхто б і не брав. Ловлять ,саджають, а воно все одно як бакси побачить, розум втрачає.
21.02.2026 16:37 Ответить
Попит породжує пропозицію
21.02.2026 17:16 Ответить
Законно ли незаконно - решает только суд, журнашлюшки должны это знать.
21.02.2026 17:47 Ответить
 
 