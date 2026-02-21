$10 тыс. за "диагноз": раскрыта схема незаконного оформления отсрочки от мобилизации в Киеве. ФОТО

Полицейские Киева раскрыли схему незаконного оформления отсрочки от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Детали

Как отмечается, 49-летний киевлянин за денежное вознаграждение гарантировал военнообязанному избежать прохождения военной службы в зоне ведения боевых действий путем оформления фиктивных медицинских документов. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Противоправную деятельность жителя столицы разоблачили следователи главка полиции Киева совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.







10 тысяч долларов за фиктивный диагноз

"По данным следствия, 49-летний мужчина за 10 000 долларов содействовал в оформлении поддельных медицинских справок для "клиентов". Он собственноручно корректировал результаты анализов крови, УЗИ щитовидной железы и консультативные заключения врача-эндокринолога. На основании этих сфальсифицированных медицинских справок мужчины могли оформить отсрочку от мобилизации сроком от 6 до 12 месяцев с возможностью дальнейшего продления", - говорится в сообщении.

Задержание во время передачи денег и угроза до 8 лет тюрьмы

Фигуранта задержали в кафе во время получения части оговоренной суммы от очередного "клиента", которому должны были диагностировать тяжелое заболевание щитовидной железы. Всего дельцам удалось получить от мужчины 10 000 долларов.

Средства изъяли сразу после передачи. Также в рамках уголовного производства изъята медицинская документация с признаками подделки.

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенное с вымогательством такой выгоды. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.