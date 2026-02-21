$10 тис. за "діагноз": викрито схему незаконного оформлення відстрочки від мобілізації у Києві. ФОТО
Поліцейські Києва викрили схему незаконного оформлення відстрочки від мобілізації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Деталі
Як зазначається, 49-річний киянин за грошову винагороду гарантував військовозобов’язаному уникнути проходження військової служби в зоні ведення бойових дій через оформлення фіктивних медичних документів. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Протиправну діяльність мешканця столиці викрили слідчі главку поліції Києва спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.
10 тисяч доларів за фіктивний діагноз
"За даними слідства, 49-річний чоловік за 10 000 доларів сприяв в оформленні підроблених медичних довідок для "клієнтів". Він власноруч корегував результати аналізів крові, УЗД щитоподібної залози та консультативні висновки лікаря-ендокринолога. На підставі цих сфальсифікованих медичних довідок чоловіки могли оформити відстрочку від мобілізації строком від 6 до 12 місяців із можливістю подальшого продовження", - йдеться у повідомленні.
Затримання під час передачі грошей і загроза до 8 років тюрми
Фігуранта затримали в кав’ярні під час отримання частини обумовленої суми від чергового "клієнта", якому мали діагностувати тяжке захворювання щитоподібної залози. Загалом ділок встиг отримати від чоловіка 10 000 доларів.
Кошти вилучили одразу після передачі. Також у межах кримінального провадження вилучено медичну документацію з ознаками підроблення.
Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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А всього то і треба, лише три метра вірьовки, ось і все дієве покарання, щоб не було більше рецедиву…
Але ж фсбшниками, заборонене про це казати своїй агентурі, що гадить своїм ротом у мережах!!
Эндокринологиия это не трипер, за один день появится. Комиссия, априори не лохи, попросит медицинскую карту где больной должен несколько лет наблюдаться у специалиста. Проходить лечение. Кто будет перерисывать медицинскую карту, вклеивая записи за несколько лет? Эта туфта при желании бабок на раз раскрывается.
Когда я был добрый, я принимал больничные не глядя, шо там смотреть, больничный и есть больничный. А когда делать нечего.
Понимаете, при догмах нашей медицины всех кто редко посещал больницу гнали сдавать анализы. Надо, не надо - гнали. Чтоб проверить трехдневный больничный, достаточно посмотреть журнал сдачи анализов за эти дни. Трехдневный больничный - копейки. Никто их не делил с лабораторией, вписывая несданные анализы.
В таком деле высший пилотаж это врач переписывает медицинскую карту с внесением левых обращений. А в частной поликлинике вам накладывают настоящий хирургический шов на спине. Проблеммы с позвоночником там сразу на группу тянет. С полным снятием с учета
А ВЛК ******* не брати до уваги результати з приватних медзакладів, хоча дуже часто там професійніші лікарі, ніж у районній поліклініці... І це дурня дика!