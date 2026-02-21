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Новини Фото Ухилення від мобілізації
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$10 тис. за "діагноз": викрито схему незаконного оформлення відстрочки від мобілізації у Києві. ФОТО

Поліцейські Києва викрили схему незаконного оформлення відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

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Деталі

Як зазначається, 49-річний киянин за грошову винагороду гарантував військовозобов’язаному уникнути проходження військової служби в зоні ведення бойових дій через оформлення фіктивних медичних документів. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протиправну діяльність мешканця столиці викрили слідчі главку поліції Києва спільно зі співробітниками СБУ та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

хабарник допомагав уникати мобілізації
хабарник допомагав уникати мобілізації
хабарник допомагав уникати мобілізації

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10 тисяч доларів за фіктивний діагноз

"За даними слідства, 49-річний чоловік за 10 000 доларів сприяв в оформленні підроблених медичних довідок для "клієнтів". Він власноруч корегував результати аналізів крові, УЗД щитоподібної залози та консультативні висновки лікаря-ендокринолога. На підставі цих сфальсифікованих медичних довідок чоловіки могли оформити відстрочку від мобілізації строком від 6 до 12 місяців із можливістю подальшого продовження", - йдеться у повідомленні.

Затримання під час передачі грошей і загроза до 8 років тюрми

Фігуранта затримали в кав’ярні під час отримання частини обумовленої суми від чергового "клієнта", якому мали діагностувати тяжке захворювання щитоподібної залози. Загалом ділок встиг отримати від чоловіка 10 000 доларів.

Кошти вилучили одразу після передачі. Також у межах кримінального провадження вилучено медичну документацію з ознаками підроблення.

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Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

Київ (20811) Нацполіція (15731) мобілізація (3431)
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Топ коментарі
+5
Там така проблема, що якщо людина ходила по приватних лікарях, то це не відображається ані в картці, ані в Хелсі. Ну не записують в умовному Добробуті у картку НІЧОГО! Результати і висновок роздрукують і дадуть, але нікуди їх НЕ ВНОСИТИМУТЬ! Це потім треба йти до сімейного і просити, щоб вніс...
А ВЛК ******* не брати до уваги результати з приватних медзакладів, хоча дуже часто там професійніші лікарі, ніж у районній поліклініці... І це дурня дика!
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21.02.2026 13:24 Відповісти
+4
Про який рецидив ти кажеш?ти видно не чув шо такі ділки давно є в майже кожній лікарні ,,? І про обілєчування в тцк не чув??
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21.02.2026 11:45 Відповісти
+4
А зробити хворого злоровим це фіктивний документ, чи ні?
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21.02.2026 12:42 Відповісти
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Це він так підробляв грошей, щоб ДОНАТИТИ на захист України, чи допомагав ****** її знищити????
А всього то і треба, лише три метра вірьовки, ось і все дієве покарання, щоб не було більше рецедиву…
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21.02.2026 11:35 Відповісти
Про який рецидив ти кажеш?ти видно не чув шо такі ділки давно є в майже кожній лікарні ,,? І про обілєчування в тцк не чув??
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21.02.2026 11:45 Відповісти
Ла лавочці почув ?Про двушку чув?
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21.02.2026 11:56 Відповісти
Іди в школу
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21.02.2026 12:00 Відповісти
Є докази-звернись до правохоронних органів.Чи тобі аби що перднути?
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21.02.2026 12:17 Відповісти
Ти прикидуєшся дурником чи є такий??
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21.02.2026 13:35 Відповісти
Про рецедив, як з Крупою та Одеським воєнкомом та жіночкою з України, яка змушена закуповувати, аж на Адріатичному узбережжі готелі та землі за гроші з Міноборони???
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21.02.2026 13:03 Відповісти
Ти почни про начальника продовольчого складу який годував військових гнилими продуктами і простих жіночок поварих які з цих продуктів мовчки готували та давали поради як ще зекономити та смалець якимсь солідолом,,
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21.02.2026 13:43 Відповісти
А зробити хворого злоровим це фіктивний документ, чи ні?
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21.02.2026 12:42 Відповісти
Або виконання мобілізаційних заходів для захисту України від **********, або окупація орками ОРДЛО і проведення ними знищення Українців, як це вони роблять, з 2014 року!!!!
Але ж фсбшниками, заборонене про це казати своїй агентурі, що гадить своїм ротом у мережах!!
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21.02.2026 13:07 Відповісти
Ага, ага. Там где деньги шуршат лохов нет. Они там не водятся. Приходит призывник и кладет заключение врача из поликлиники. Для медкомиссии это закон. Отсрочку в зубы и нет вопросов. Бабло прошло мимо.
Эндокринологиия это не трипер, за один день появится. Комиссия, априори не лохи, попросит медицинскую карту где больной должен несколько лет наблюдаться у специалиста. Проходить лечение. Кто будет перерисывать медицинскую карту, вклеивая записи за несколько лет? Эта туфта при желании бабок на раз раскрывается.
Когда я был добрый, я принимал больничные не глядя, шо там смотреть, больничный и есть больничный. А когда делать нечего.
Понимаете, при догмах нашей медицины всех кто редко посещал больницу гнали сдавать анализы. Надо, не надо - гнали. Чтоб проверить трехдневный больничный, достаточно посмотреть журнал сдачи анализов за эти дни. Трехдневный больничный - копейки. Никто их не делил с лабораторией, вписывая несданные анализы.
В таком деле высший пилотаж это врач переписывает медицинскую карту с внесением левых обращений. А в частной поликлинике вам накладывают настоящий хирургический шов на спине. Проблеммы с позвоночником там сразу на группу тянет. С полным снятием с учета
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21.02.2026 13:15 Відповісти
Там така проблема, що якщо людина ходила по приватних лікарях, то це не відображається ані в картці, ані в Хелсі. Ну не записують в умовному Добробуті у картку НІЧОГО! Результати і висновок роздрукують і дадуть, але нікуди їх НЕ ВНОСИТИМУТЬ! Це потім треба йти до сімейного і просити, щоб вніс...
А ВЛК ******* не брати до уваги результати з приватних медзакладів, хоча дуже часто там професійніші лікарі, ніж у районній поліклініці... І це дурня дика!
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21.02.2026 13:24 Відповісти
Так и я о том. Эта новость про афериста 49-летнего киевлянина, подставу с СБУ и лохов из медицинской комиссии
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21.02.2026 13:40 Відповісти
Якби самі "хворі " не давали, ніхто б і не брав. Ловлять ,саджають, а воно все одно як бакси побачить, розум втрачає.
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21.02.2026 16:37 Відповісти
Попит породжує пропозицію
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21.02.2026 17:16 Відповісти
Законно ли незаконно - решает только суд, журнашлюшки должны это знать.
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21.02.2026 17:47 Відповісти
 
 