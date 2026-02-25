Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов ранены 3 человека, повреждены дома. ФОТОрепортаж
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 25 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Золотом Колодезе и Кучеревом Яре Шаховской громады повреждены по 2 дома.
Краматорский район
В Николаевке повреждены 2 многоэтажки и инфраструктура. В Краматорске повреждена многоэтажка. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 7 частных домов; в Осиково ранен человек.
Бахмутский район
В Резницовке Сиверской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 223 человека, в том числе 29 детей.
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