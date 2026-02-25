Сутки на Донетчине: в результате вражеских обстрелов ранены 3 человека, повреждены дома. ФОТОрепортаж

В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 25 февраля рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Покровский район

В Золотом Колодезе и Кучеревом Яре Шаховской громады повреждены по 2 дома.

Краматорский район

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В Николаевке повреждены 2 многоэтажки и инфраструктура. В Краматорске повреждена многоэтажка. В Дружковке ранены 2 человека, повреждены 7 частных домов; в Осиково ранен человек.

Бахмутский район

В Резницовке Сиверской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 223 человека, в том числе 29 детей.







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