УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11486 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
327 0

Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 3 людей, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 25 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Покровський район

У Золотому Колодязі та Кучеревому Яру Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

Також дивіться: Минулої доби окупанти обстріляли 27 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, ще 11 - дістали поранення. ВIДЕО

У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 7 приватних будинків; в Осиковому поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 223 людини, у тому числі 29 дітей.

обстріл
обстріл
обстріл

Також читайте: Росія хоче до кінця березня окупувати всю Донеччину й відкрити собі шлях на Запоріжжя, - Паліса

Автор: 

армія рф (21181) обстріл (34320) Донецька область (11267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 