Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 3 людей, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.
Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 25 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Золотому Колодязі та Кучеревому Яру Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 7 приватних будинків; в Осиковому поранено людину.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 223 людини, у тому числі 29 дітей.
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