Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів поранено 3 людей, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 25 лютого розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

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Покровський район

У Золотому Колодязі та Кучеревому Яру Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

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У Миколаївці пошкоджено 2 багатоповерхівки та інфраструктуру. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку. У Дружківці поранено 2 людини, пошкоджено 7 приватних будинків; в Осиковому поранено людину.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 223 людини, у тому числі 29 дітей.







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