Пять человек, в том числе - двое детей, пострадали в результате удара РФ по Харьковщине. ФОТО

Сегодня, 27 февраля, российские военные обстреляли село в Харьковском районе Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, оккупанты нанесли удар по селу Верхняя Роганка с применением БПЛА. В результате обстрела произошел пожар в частном доме.

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Пострадавшие

Сообщается, что в результате удара пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У детей - острая реакция на стресс.



На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.

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