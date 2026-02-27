Пять человек, в том числе - двое детей, пострадали в результате удара РФ по Харьковщине. ФОТО
Сегодня, 27 февраля, российские военные обстреляли село в Харьковском районе Харьковской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, оккупанты нанесли удар по селу Верхняя Роганка с применением БПЛА. В результате обстрела произошел пожар в частном доме.
Пострадавшие
Сообщается, что в результате удара пострадали пять человек, среди которых 4-летний мальчик и 9-летняя девочка. У детей - острая реакция на стресс.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники полиции.
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