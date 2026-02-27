П’ятеро людей, зокрема двоє дітей, постраждали внаслідок удару РФ на Харківщині. ФОТО

Сьогодні, 27 лютого, російські військові обстріляли село в Харківському районі Харківської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, окупанти вдарили по селу Верхня Роганка із застосування БпЛА. Унаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку.

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Постраждалі

Повідомляється, що через удар постраждали п’ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчина. У дітей гостра реакція на стрес.



На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки поліції.

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