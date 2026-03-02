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Новости Фото Похищение детей
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Похитили подростка и требовали 400 тыс. рублей "долга": четырех мужчин задержали на Львовщине. ФОТОрепортаж

Во Львовской области четверо мужчин похитили подростка и требовали у него вымышленный долг в размере 400 тысяч российских рублей. Похитители применили к юноше физическое и психологическое насилие, а также угрожали убийством.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.

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План и реализация похищения

По предварительной информации, 17-летний пострадавший ранее работал с тремя похитителями в одной из компаний, где четвертый был тренером по боевому искусству. Подросток уволился оттуда, но потом вернулся на работу. Впоследствии трое "коллег" начали требовать от него возврата вымышленного долга. Речь шла о сумме, эквивалентной почти 200 тыс. грн.

Когда средства от юноши получить не удалось, злоумышленники решили его похитить и удерживать, пока тот не "решит вопрос" с долгом.

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Избиение подростка

Вечером 21 февраля трое мужчин приехали на улицу Левицкого во Львове, где временно проживал несовершеннолетний, и предложили ему сесть в автомобиль. В салоне подростку на голову надели полиэтиленовый пакет и отвезли его в дом в одном из сел Львовского района, где их ждал сообщник.

Похищенному связали руки и ноги пластиковыми стяжками и строительным скотчем. Чтобы он не сбежал, его удерживали в шкафу.

  • Злоумышленники требовали вернуть долг в размере 400 тысяч российских рублей. Юноша долг не признал и отказался отдавать деньги. Похитители избивали подростка, применяли к нему психологическое насилие, а также угрожали убийством.

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Задержание и подозрения злоумышленникам

Через два дня, пока его "охранник" спал, юноше удалось незаметно покинуть комнату, найти свой телефон и сообщить о похищении в полицию.

Правоохранители нашли место содержания подростка и задержали его обидчиков.

Ими оказались 49-летний житель Днепропетровской области, 20-летний харьковчанин, 23-летний житель Запорожья и 24-летний житель Львовщины.

  • Похитителям объявили о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их поместили под стражу без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается.

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На Львовщине задержали злоумышленников, которые похитили подростка и требовали у него несуществующий долг
На Львовщине задержали злоумышленников, которые похитили подростка и требовали у него несуществующий долг
На Львовщине задержали злоумышленников, которые похитили подростка и требовали у него несуществующий долг
На Львовщине задержали злоумышленников, которые похитили подростка и требовали у него несуществующий долг
На Львовщине задержали злоумышленников, которые похитили подростка и требовали у него несуществующий долг
На Львовщине задержали злоумышленников, которые похитили подростка и требовали у него несуществующий долг
На Львовщине задержали злоумышленников, которые похитили подростка и требовали у него несуществующий долг

Автор: 

подростки (527) Нацполиция (16969) похищение (1678) Львовская область (3204)
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Топ комментарии
+21
Рублей?
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02.03.2026 19:14 Ответить
+12
Ними виявились 49-річний мешканець Дніпропетровської області, 20-річний харків'янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний мешканець Львівщини Джерело: https://censor.net/ua/p3603203

Список: "інвалід" та " діти"
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02.03.2026 19:18 Ответить
+9
Дебіли надивились руснявих серіалів про бандитів, і тепер у них голова забита рублями. Типу, круті пацани рублі використовують.
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02.03.2026 19:19 Ответить
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Рублей?
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02.03.2026 19:14 Ответить
На певно в тій компанії де вони співпрацювали,в обіході і рублі.
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02.03.2026 19:53 Ответить
Адекватный бандюк обычно оперирует евро и баксами. А тут какие-то дурачки, по ходу. Вообще мутно всё. Судя по фото домик там не бедный.
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02.03.2026 20:07 Ответить
вимагали у нього вигаданий борг у розмірі 400 тисяч російських рублів. Джерело: https://censor.net/ua/p3603203
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02.03.2026 19:19 Ответить
Так. Я сразу видалив як дочитав.
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02.03.2026 19:24 Ответить
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02.03.2026 19:16 Ответить
В поліції шукайте,лють це ж підрозділ МВС.
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02.03.2026 20:21 Ответить
зараз кібєрполюція розкаже що там одні мусора в Лють і т.д.. А по факту хіба один мусор десь і затесався...
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03.03.2026 10:10 Ответить
пацан всіх кинув
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02.03.2026 19:16 Ответить
Ними виявились 49-річний мешканець Дніпропетровської області, 20-річний харків'янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний мешканець Львівщини Джерело: https://censor.net/ua/p3603203

Список: "інвалід" та " діти"
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02.03.2026 19:18 Ответить
так-"савсємбальной" і "аніжедєті"...
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02.03.2026 19:24 Ответить
Все правильно Не мобілізують же за віком оцих гевалів. Хай діди воюють.
.
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02.03.2026 20:16 Ответить
Дебіли надивились руснявих серіалів про бандитів, і тепер у них голова забита рублями. Типу, круті пацани рублі використовують.
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02.03.2026 19:19 Ответить
а чого такими биками ТЦК не зацікавився?
їх би десь на риття окопів, чи розмінування відправити..
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02.03.2026 19:23 Ответить
ТЦК таких биків на роботу бере. Мабуть саме зараз немає вакансій.
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02.03.2026 19:46 Ответить
Рублів? Львів мене дивує...
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02.03.2026 19:29 Ответить
дєгенерати з племені " хоть паржем"
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02.03.2026 19:33 Ответить
Та ви що. Ось так і вимагали 400к РУБЛІВ? Банда дібілів? Чі як?
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02.03.2026 19:35 Ответить
Я знаю, за кого вони голосували...
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02.03.2026 19:35 Ответить
рахувати вмієш?
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02.03.2026 20:22 Ответить
А найуха їм срублі, тим більше на Львівщині?
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02.03.2026 19:37 Ответить
У мене конспірологічна версія, яка пояснює рублі.
Зібралася група відморозків під керівництвом тренера якоїсь рукопашки виконувати завданяя від ФСБ. ФСБ передало їм бабло авансом (а може і не авансом) на виконання завдань. Чому рублі? Тому що з гривнями напряг, а рублі вони собі ще намалюють за потреби. Та і нема коли фесебешникам такі нюанси пропрацьовувати. А малий не довго думаючи общак потянув і звалив. Тож чуваки призупинили виконання завдань від куратора і направили свої сили на пошуки відщепенця. І звалив він не аби куди, інакше шукали б його до нових віників. Звалив на конспіративну квартиру, про яку групі було відомо. Там його і прийняли.
Єдине, в чому навіть моя фантазія не спрацьовує, так це питання - шо вони збиралися з тими ******** робити? Піти у Львові на площу Ринок в банк міняти рублі на бакси і сподіватись не отримати кизди? Обклеювати сільській сотир? Розтоплювати пічку? Згортати в трубочку і нюхати через неї товчену соду на дискотеці?
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02.03.2026 19:53 Ответить
Міняли внизу Краківського ринку приймають любу валюту!
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03.03.2026 00:46 Ответить
Я вважаю що за викрадення людей з обтяжуючими обставинами ( побиття, тортури) повино вводити смертну кару. Бо як інакше це зупинити ??
А потім будуть ягідки - після війни купа зброї на руках, масова бідність ( держборг 190 млрд $ американських шагів та зруйнована ЗЕкономіка ) , прийдуть хлопці з Фронту з запитом шукати справедливість ... і в кожного буде своя Справедливість...
А в мирному тилу - надбагатий клас прокурорів, тцк та влк . Та всі хто пилив гроші на постачанні ВПК та "відновленні"..
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02.03.2026 20:08 Ответить
головне що всі "місцеві"))))) ну майже всі)))) а скільки таких в слячому режимі по заходу тиняються?про Закарпаття я взагалі мовчу, там місцевих мож на пальцях порахувати-а 95 % АХ,ВВ,АН,АЕ (ну хто розуміє той пойме))
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02.03.2026 20:28 Ответить
200 тис. грн на трьох? за такі копійки викрадати підлітка? та й хатинка там в селі не бідненька, там паркан більше коштує, чим той борг....Щось на казочки все схоже, сума напевно набагато більша була і комусь до ручок прилипла
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02.03.2026 20:50 Ответить
"де четвертий тренером був з бойового мистецтва"



будувати ретельніше автору речення треба
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03.03.2026 08:32 Ответить
400т фублєй🤣🤣🤣дбли блд
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03.03.2026 08:34 Ответить
Гоцули перейшли в рубльову зону ))))))) Яке позорисько!!!!!
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03.03.2026 19:25 Ответить
Нахер їм дерев'яні? Чи викрадений рублі заробляв?
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03.03.2026 21:37 Ответить
 
 