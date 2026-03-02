Похитили подростка и требовали 400 тыс. рублей "долга": четырех мужчин задержали на Львовщине. ФОТОрепортаж

Во Львовской области четверо мужчин похитили подростка и требовали у него вымышленный долг в размере 400 тысяч российских рублей. Похитители применили к юноше физическое и психологическое насилие, а также угрожали убийством.

Об этом сообщили в полиции и прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.

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План и реализация похищения

По предварительной информации, 17-летний пострадавший ранее работал с тремя похитителями в одной из компаний, где четвертый был тренером по боевому искусству. Подросток уволился оттуда, но потом вернулся на работу. Впоследствии трое "коллег" начали требовать от него возврата вымышленного долга. Речь шла о сумме, эквивалентной почти 200 тыс. грн.

Когда средства от юноши получить не удалось, злоумышленники решили его похитить и удерживать, пока тот не "решит вопрос" с долгом.

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Избиение подростка

Вечером 21 февраля трое мужчин приехали на улицу Левицкого во Львове, где временно проживал несовершеннолетний, и предложили ему сесть в автомобиль. В салоне подростку на голову надели полиэтиленовый пакет и отвезли его в дом в одном из сел Львовского района, где их ждал сообщник.

Похищенному связали руки и ноги пластиковыми стяжками и строительным скотчем. Чтобы он не сбежал, его удерживали в шкафу.

Злоумышленники требовали вернуть долг в размере 400 тысяч российских рублей. Юноша долг не признал и отказался отдавать деньги. Похитители избивали подростка, применяли к нему психологическое насилие, а также угрожали убийством.

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Задержание и подозрения злоумышленникам

Через два дня, пока его "охранник" спал, юноше удалось незаметно покинуть комнату, найти свой телефон и сообщить о похищении в полицию.

Правоохранители нашли место содержания подростка и задержали его обидчиков.

Ими оказались 49-летний житель Днепропетровской области, 20-летний харьковчанин, 23-летний житель Запорожья и 24-летний житель Львовщины.

Похитителям объявили о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их поместили под стражу без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается.

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