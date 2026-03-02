Похитили подростка и требовали 400 тыс. рублей "долга": четырех мужчин задержали на Львовщине. ФОТОрепортаж
Во Львовской области четверо мужчин похитили подростка и требовали у него вымышленный долг в размере 400 тысяч российских рублей. Похитители применили к юноше физическое и психологическое насилие, а также угрожали убийством.
Об этом сообщили в полиции и прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.
План и реализация похищения
По предварительной информации, 17-летний пострадавший ранее работал с тремя похитителями в одной из компаний, где четвертый был тренером по боевому искусству. Подросток уволился оттуда, но потом вернулся на работу. Впоследствии трое "коллег" начали требовать от него возврата вымышленного долга. Речь шла о сумме, эквивалентной почти 200 тыс. грн.
Когда средства от юноши получить не удалось, злоумышленники решили его похитить и удерживать, пока тот не "решит вопрос" с долгом.
Избиение подростка
Вечером 21 февраля трое мужчин приехали на улицу Левицкого во Львове, где временно проживал несовершеннолетний, и предложили ему сесть в автомобиль. В салоне подростку на голову надели полиэтиленовый пакет и отвезли его в дом в одном из сел Львовского района, где их ждал сообщник.
Похищенному связали руки и ноги пластиковыми стяжками и строительным скотчем. Чтобы он не сбежал, его удерживали в шкафу.
- Злоумышленники требовали вернуть долг в размере 400 тысяч российских рублей. Юноша долг не признал и отказался отдавать деньги. Похитители избивали подростка, применяли к нему психологическое насилие, а также угрожали убийством.
Задержание и подозрения злоумышленникам
Через два дня, пока его "охранник" спал, юноше удалось незаметно покинуть комнату, найти свой телефон и сообщить о похищении в полицию.
Правоохранители нашли место содержания подростка и задержали его обидчиков.
Ими оказались 49-летний житель Днепропетровской области, 20-летний харьковчанин, 23-летний житель Запорожья и 24-летний житель Львовщины.
- Похитителям объявили о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство) и части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Их поместили под стражу без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
📞 0756986109, 0635710702
💬 https://t.me/BSO_KRUK
📋 https://npu.gov.ua/liut-shukaie-voiniv
Детальніше: https://www.facebook.com/UA.National.Police/videos/918341897509692/
Список: "інвалід" та " діти"
.
їх би десь на риття окопів, чи розмінування відправити..
Зібралася група відморозків під керівництвом тренера якоїсь рукопашки виконувати завданяя від ФСБ. ФСБ передало їм бабло авансом (а може і не авансом) на виконання завдань. Чому рублі? Тому що з гривнями напряг, а рублі вони собі ще намалюють за потреби. Та і нема коли фесебешникам такі нюанси пропрацьовувати. А малий не довго думаючи общак потянув і звалив. Тож чуваки призупинили виконання завдань від куратора і направили свої сили на пошуки відщепенця. І звалив він не аби куди, інакше шукали б його до нових віників. Звалив на конспіративну квартиру, про яку групі було відомо. Там його і прийняли.
Єдине, в чому навіть моя фантазія не спрацьовує, так це питання - шо вони збиралися з тими ******** робити? Піти у Львові на площу Ринок в банк міняти рублі на бакси і сподіватись не отримати кизди? Обклеювати сільській сотир? Розтоплювати пічку? Згортати в трубочку і нюхати через неї товчену соду на дискотеці?
А потім будуть ягідки - після війни купа зброї на руках, масова бідність ( держборг 190 млрд $ американських шагів та зруйнована ЗЕкономіка ) , прийдуть хлопці з Фронту з запитом шукати справедливість ... і в кожного буде своя Справедливість...
А в мирному тилу - надбагатий клас прокурорів, тцк та влк . Та всі хто пилив гроші на постачанні ВПК та "відновленні"..
будувати ретельніше автору речення треба