Викрали підлітка та вимагали 400 тис. рублів "боргу": чотирьох чоловіків затримали на Львівщині. ФОТОрепортаж

У Львівській області четверо чоловіків викрали підлітка та вимагали у нього вигаданий борг у розмірі 400 тисяч російських рублів. Викрадачі застосували до хлопця фізичне та психологічне насильство, а також погрожували вбивством.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі області, передає Цензор.НЕТ.

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План і реалізація викрадення

За попередньою інформацією, 17-річний постраждалий раніше працював з трьома викрадачами в одній із компаній, де четвертий тренером був з бойового мистецтва. Підліток звільнився звідти, але потім повернувся на роботу. Згодом троє "колег" почали вимагати від нього повернення вигаданого боргу. Йшлося про суму еквівалентну майже 200 тис. грн.

Коли кошти від хлопця отримати не вдалося, зловмисники вирішили його викрасти й утримувати, доки той не "вирішить питання" з боргом.

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Побиття підлітка

Увечері 21 лютого троє чоловіків приїхали на вулицю Левицького у Львові, де тимчасово проживав неповнолітній, і запросили його сісти в автомобіль. У салоні підлітку на голову натягнули поліетиленовий пакет і відвезли його в будинок в одному з сіл Львівського району, де на них чекав спільник.

Викраденому зв'язали руки й ноги пластиковими стяжками та будівельним скотчем. Щоб хлопець не втік, його утримували у шафі.

Зловмисники вимагали повернути борг у розмірі 400 тисяч російських рублів. Хлопець борг не визнав і відмовився віддавати кошти. Викрадачі били підлітка, застосували до нього психологічне насильство, а також погрожували вбивством.

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Затримання і підозри зловмисникам

Через два дні, поки його "охоронець" спав, хлопцю вдалося непомітно залишити кімнату, знайти свій телефон і повідомити про викрадення в поліцію.

Правоохоронці знайшли місце утримання підлітка та затримали його кривдників.

Ними виявились 49-річний мешканець Дніпропетровської області, 20-річний харків'янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний мешканець Львівщини.

Викрадачам оголосили про підозри за частиною 4 статті 189 (вимагання) та частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Їх помістили під варту без визначення розміру застави. Досудове розслідування триває.

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