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Новини Фото Викрадення дітей
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Викрали підлітка та вимагали 400 тис. рублів "боргу": чотирьох чоловіків затримали на Львівщині. ФОТОрепортаж

У Львівській області четверо чоловіків викрали підлітка та вимагали у нього вигаданий борг у розмірі 400 тисяч російських рублів. Викрадачі застосували до хлопця фізичне та психологічне насильство, а також погрожували вбивством.

Про це повідомили у поліції та прокуратурі області, передає Цензор.НЕТ.

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План і реалізація викрадення

За попередньою інформацією, 17-річний постраждалий раніше працював з трьома викрадачами в одній із компаній, де четвертий тренером був з бойового мистецтва. Підліток звільнився звідти, але потім повернувся на роботу. Згодом троє "колег" почали вимагати від нього повернення вигаданого боргу. Йшлося про суму еквівалентну майже 200 тис. грн.

Коли кошти від хлопця отримати не вдалося, зловмисники вирішили його викрасти й утримувати, доки той не "вирішить питання" з боргом.

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Побиття підлітка

Увечері 21 лютого троє чоловіків приїхали на вулицю Левицького у Львові, де тимчасово проживав неповнолітній, і запросили його сісти в автомобіль. У салоні підлітку на голову натягнули поліетиленовий пакет і відвезли його в будинок в одному з сіл Львівського району, де на них чекав спільник.

Викраденому зв'язали руки й ноги пластиковими стяжками та будівельним скотчем. Щоб хлопець не втік, його утримували у шафі.

  • Зловмисники вимагали повернути борг у розмірі 400 тисяч російських рублів. Хлопець борг не визнав і відмовився віддавати кошти. Викрадачі били підлітка, застосували до нього психологічне насильство, а також погрожували вбивством.

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Затримання і підозри зловмисникам

Через два дні, поки його "охоронець" спав, хлопцю вдалося непомітно залишити кімнату, знайти свій телефон і повідомити про викрадення в поліцію.

Правоохоронці знайшли місце утримання підлітка та затримали його кривдників.

Ними виявились 49-річний мешканець Дніпропетровської області, 20-річний харків'янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний мешканець Львівщини.

  • Викрадачам оголосили про підозри за частиною 4 статті 189 (вимагання) та частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Їх помістили під варту без визначення розміру застави. Досудове розслідування триває.

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На Львівщині затримали зловмисників які викрали підлітка та вимагали у нього неіснуючий борг
На Львівщині затримали зловмисників які викрали підлітка та вимагали у нього неіснуючий борг
На Львівщині затримали зловмисників які викрали підлітка та вимагали у нього неіснуючий борг
На Львівщині затримали зловмисників які викрали підлітка та вимагали у нього неіснуючий борг
На Львівщині затримали зловмисників які викрали підлітка та вимагали у нього неіснуючий борг
На Львівщині затримали зловмисників які викрали підлітка та вимагали у нього неіснуючий борг
На Львівщині затримали зловмисників які викрали підлітка та вимагали у нього неіснуючий борг

Автор: 

підлітки (496) Нацполіція (15747) викрадення (855) Львівська область (2798)
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Топ коментарі
+21
Рублей?
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02.03.2026 19:14 Відповісти
+12
Ними виявились 49-річний мешканець Дніпропетровської області, 20-річний харків'янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний мешканець Львівщини Джерело: https://censor.net/ua/p3603203

Список: "інвалід" та " діти"
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02.03.2026 19:18 Відповісти
+9
Дебіли надивились руснявих серіалів про бандитів, і тепер у них голова забита рублями. Типу, круті пацани рублі використовують.
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02.03.2026 19:19 Відповісти
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Рублей?
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02.03.2026 19:14 Відповісти
На певно в тій компанії де вони співпрацювали,в обіході і рублі.
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02.03.2026 19:53 Відповісти
Адекватный бандюк обычно оперирует евро и баксами. А тут какие-то дурачки, по ходу. Вообще мутно всё. Судя по фото домик там не бедный.
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02.03.2026 20:07 Відповісти
вимагали у нього вигаданий борг у розмірі 400 тисяч російських рублів. Джерело: https://censor.net/ua/p3603203
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02.03.2026 19:19 Відповісти
Так. Я сразу видалив як дочитав.
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02.03.2026 19:24 Відповісти
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02.03.2026 19:16 Відповісти
В поліції шукайте,лють це ж підрозділ МВС.
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02.03.2026 20:21 Відповісти
зараз кібєрполюція розкаже що там одні мусора в Лють і т.д.. А по факту хіба один мусор десь і затесався...
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03.03.2026 10:10 Відповісти
пацан всіх кинув
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02.03.2026 19:16 Відповісти
Ними виявились 49-річний мешканець Дніпропетровської області, 20-річний харків'янин, 23-річний житель Запоріжжя та 24-річний мешканець Львівщини Джерело: https://censor.net/ua/p3603203

Список: "інвалід" та " діти"
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02.03.2026 19:18 Відповісти
так-"савсємбальной" і "аніжедєті"...
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02.03.2026 19:24 Відповісти
Все правильно Не мобілізують же за віком оцих гевалів. Хай діди воюють.
.
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02.03.2026 20:16 Відповісти
Дебіли надивились руснявих серіалів про бандитів, і тепер у них голова забита рублями. Типу, круті пацани рублі використовують.
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02.03.2026 19:19 Відповісти
а чого такими биками ТЦК не зацікавився?
їх би десь на риття окопів, чи розмінування відправити..
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02.03.2026 19:23 Відповісти
ТЦК таких биків на роботу бере. Мабуть саме зараз немає вакансій.
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02.03.2026 19:46 Відповісти
Рублів? Львів мене дивує...
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02.03.2026 19:29 Відповісти
дєгенерати з племені " хоть паржем"
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02.03.2026 19:33 Відповісти
Та ви що. Ось так і вимагали 400к РУБЛІВ? Банда дібілів? Чі як?
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02.03.2026 19:35 Відповісти
Я знаю, за кого вони голосували...
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02.03.2026 19:35 Відповісти
рахувати вмієш?
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02.03.2026 20:22 Відповісти
А найуха їм срублі, тим більше на Львівщині?
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02.03.2026 19:37 Відповісти
У мене конспірологічна версія, яка пояснює рублі.
Зібралася група відморозків під керівництвом тренера якоїсь рукопашки виконувати завданяя від ФСБ. ФСБ передало їм бабло авансом (а може і не авансом) на виконання завдань. Чому рублі? Тому що з гривнями напряг, а рублі вони собі ще намалюють за потреби. Та і нема коли фесебешникам такі нюанси пропрацьовувати. А малий не довго думаючи общак потянув і звалив. Тож чуваки призупинили виконання завдань від куратора і направили свої сили на пошуки відщепенця. І звалив він не аби куди, інакше шукали б його до нових віників. Звалив на конспіративну квартиру, про яку групі було відомо. Там його і прийняли.
Єдине, в чому навіть моя фантазія не спрацьовує, так це питання - шо вони збиралися з тими ******** робити? Піти у Львові на площу Ринок в банк міняти рублі на бакси і сподіватись не отримати кизди? Обклеювати сільській сотир? Розтоплювати пічку? Згортати в трубочку і нюхати через неї товчену соду на дискотеці?
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02.03.2026 19:53 Відповісти
Міняли внизу Краківського ринку приймають любу валюту!
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03.03.2026 00:46 Відповісти
Я вважаю що за викрадення людей з обтяжуючими обставинами ( побиття, тортури) повино вводити смертну кару. Бо як інакше це зупинити ??
А потім будуть ягідки - після війни купа зброї на руках, масова бідність ( держборг 190 млрд $ американських шагів та зруйнована ЗЕкономіка ) , прийдуть хлопці з Фронту з запитом шукати справедливість ... і в кожного буде своя Справедливість...
А в мирному тилу - надбагатий клас прокурорів, тцк та влк . Та всі хто пилив гроші на постачанні ВПК та "відновленні"..
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02.03.2026 20:08 Відповісти
головне що всі "місцеві"))))) ну майже всі)))) а скільки таких в слячому режимі по заходу тиняються?про Закарпаття я взагалі мовчу, там місцевих мож на пальцях порахувати-а 95 % АХ,ВВ,АН,АЕ (ну хто розуміє той пойме))
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02.03.2026 20:28 Відповісти
200 тис. грн на трьох? за такі копійки викрадати підлітка? та й хатинка там в селі не бідненька, там паркан більше коштує, чим той борг....Щось на казочки все схоже, сума напевно набагато більша була і комусь до ручок прилипла
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02.03.2026 20:50 Відповісти
"де четвертий тренером був з бойового мистецтва"



будувати ретельніше автору речення треба
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03.03.2026 08:32 Відповісти
400т фублєй🤣🤣🤣дбли блд
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03.03.2026 08:34 Відповісти
Гоцули перейшли в рубльову зону ))))))) Яке позорисько!!!!!
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03.03.2026 19:25 Відповісти
Нахер їм дерев'яні? Чи викрадений рублі заробляв?
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03.03.2026 21:37 Відповісти
 
 