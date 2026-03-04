РУС
Поджигателя автомобилей задержали во Львове, - полиция. ФОТОрепортаж

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в поджоге двух автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.

За содеянное фигуранту, 36-летнему жителю Закарпатья, грозит наказание - до десяти лет лишения свободы. Преступление он совершил из хулиганских побуждений.

Установлено, что 27 февраля около 1:20 на улице Короткой во Львове злоумышленник поджег автомобиль Skoda Oktavia, а после этого - автомобиль Volkswagen Jetta, которые владельцы оставили на улице возле дома.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области и спасатели ГСЧС. Пожары были локализованы, пострадавших нет, транспортные средства были существенно повреждены огнем", - говорится в сообщении.

Проведенными мерами правоохранители установили местонахождение злоумышленника - 36-летнего жителя Закарпатской области и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается, суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Львов (395) поджог (235) Львовская область (500) Львовский район (194)
Топ комментарии
+6
А невійськовим палити автівки можна?
04.03.2026 07:56 Ответить
+6
Підпалювачів потрібно садити на 12 років не менше, без права дострокового звільнення.
04.03.2026 08:02 Ответить
+4
На фронт підарка. Заробить грошенят і відшкодує збитки...
04.03.2026 07:44 Ответить
Ой, у нас один уже двічі автівки військовим палив. Все нормально. Його батько людинка Макса Гузенка.
04.03.2026 07:06 Ответить
Де написано, що автівки військових?
04.03.2026 07:28 Ответить
А невійськовим палити автівки можна?
04.03.2026 07:56 Ответить
Дивлячись,хто власник.... Наприклад депутат від СН або ПР...
04.03.2026 09:23 Ответить
На фронт підарка. Заробить грошенят і відшкодує збитки...
04.03.2026 07:44 Ответить
Щоб давати координати наших позицій лаптям ???
04.03.2026 09:17 Ответить
Підпалювачів потрібно садити на 12 років не менше, без права дострокового звільнення.
04.03.2026 08:02 Ответить
В першу чергу він повинен відшкодувати збитки постраждалим
04.03.2026 08:26 Ответить
Якщо штріх у такому віці, та ще й з Закарпаття, і рішив отак заробляти ...то він, найімовірніше , якийсь недолугий. З відшкодуванням буде геть сумно.
04.03.2026 08:35 Ответить
В цьому й біда для потерпілих.Що їм з того що він буде в тюрмі сидіти?Не всі в стані інший автомобіль придбати,а без нього часто й працювати нереально
04.03.2026 09:49 Ответить
 
 