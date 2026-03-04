Поджигателя автомобилей задержали во Львове, - полиция. ФОТОрепортаж
Во Львове полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в поджоге двух автомобилей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.
За содеянное фигуранту, 36-летнему жителю Закарпатья, грозит наказание - до десяти лет лишения свободы. Преступление он совершил из хулиганских побуждений.
Детали
Установлено, что 27 февраля около 1:20 на улице Короткой во Львове злоумышленник поджег автомобиль Skoda Oktavia, а после этого - автомобиль Volkswagen Jetta, которые владельцы оставили на улице возле дома.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области и спасатели ГСЧС. Пожары были локализованы, пострадавших нет, транспортные средства были существенно повреждены огнем", - говорится в сообщении.
Задержание
Проведенными мерами правоохранители установили местонахождение злоумышленника - 36-летнего жителя Закарпатской области и задержали его в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Досудебное расследование продолжается, суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль