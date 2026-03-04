Палія автівок затримали у Львові, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у підпалі двох автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівської області.

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За скоєне фігуранту, 36-річному мешканцю Закарпаття, загрожує покарання - до десяти років позбавленні волі. Злочин він вчинив з хуліганських мотивів.









Деталі

Встановлено, що 27 лютого близько 1:20 на вулиці Короткій у Львові зловмисник підпалив автомобіль Skoda Oktavia, а після цього – автомобіль Volkswagen Jetta, які власники залишили на вулиці біля будинку.

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"На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, працівники Управління патрульної поліції у Львівській області та рятувальники ДСНС. Пожежі були локалізовані, постраждалих немає, транспортні засоби були суттєво пошкоджені вогнем", - йдеться у повідомленні.

Затримання

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника - 36-річного мешканця Закарпатської області та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.