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Новини Фото Затримання підпалювачів
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Палія автівок затримали у Львові, - поліція. ФОТОрепортаж

У Львові поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у підпалі двох автомобілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Львівської області.

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За скоєне фігуранту, 36-річному мешканцю Закарпаття, загрожує покарання - до десяти років позбавленні волі. Злочин він вчинив з хуліганських мотивів.

підпал авто
підпал авто
підпал авто
підпал авто

Деталі

Встановлено, що 27 лютого близько 1:20 на вулиці Короткій у Львові зловмисник підпалив автомобіль Skoda Oktavia, а після цього – автомобіль Volkswagen Jetta, які власники залишили на вулиці біля будинку.

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"На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, працівники Управління патрульної поліції у Львівській області та рятувальники ДСНС. Пожежі були локалізовані, постраждалих немає, транспортні засоби були суттєво пошкоджені вогнем", - йдеться у повідомленні.

Затримання

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника - 36-річного мешканця Закарпатської області та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Автор: 

Львів (3288) підпал (768) Львівська область (2798) Львівський район (277)
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Топ коментарі
+6
А невійськовим палити автівки можна?
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04.03.2026 07:56 Відповісти
+6
Підпалювачів потрібно садити на 12 років не менше, без права дострокового звільнення.
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04.03.2026 08:02 Відповісти
+4
На фронт підарка. Заробить грошенят і відшкодує збитки...
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04.03.2026 07:44 Відповісти
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Ой, у нас один уже двічі автівки військовим палив. Все нормально. Його батько людинка Макса Гузенка.
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04.03.2026 07:06 Відповісти
Де написано, що автівки військових?
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04.03.2026 07:28 Відповісти
А невійськовим палити автівки можна?
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04.03.2026 07:56 Відповісти
Дивлячись,хто власник.... Наприклад депутат від СН або ПР...
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04.03.2026 09:23 Відповісти
На фронт підарка. Заробить грошенят і відшкодує збитки...
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04.03.2026 07:44 Відповісти
Щоб давати координати наших позицій лаптям ???
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04.03.2026 09:17 Відповісти
Підпалювачів потрібно садити на 12 років не менше, без права дострокового звільнення.
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04.03.2026 08:02 Відповісти
В першу чергу він повинен відшкодувати збитки постраждалим
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04.03.2026 08:26 Відповісти
Якщо штріх у такому віці, та ще й з Закарпаття, і рішив отак заробляти ...то він, найімовірніше , якийсь недолугий. З відшкодуванням буде геть сумно.
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04.03.2026 08:35 Відповісти
В цьому й біда для потерпілих.Що їм з того що він буде в тюрмі сидіти?Не всі в стані інший автомобіль придбати,а без нього часто й працювати нереально
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04.03.2026 09:49 Відповісти
 
 