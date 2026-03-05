Сутки на Донетчине: два человека погибли, еще пятеро гражданских получили ранения. ФОТОрепортаж
4 марта российские войска 17 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Пострадали Славянск, Константиновка, Дружковка и другие районы, повреждены жилые дома и автомобили.
Покровский район
В Новотроицком и Кучеровом Яре Шаховской громады повреждены по 2 дома.
Краматорский район
Николаевка выдержала 6 ударов – повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, 3 гражданских автомобиля.
Один человек пострадал в Райгородке.
Славянск враг атаковал трижды, в частности из РСЗО "Торнадо-С" – трое человек получили ранения, повреждены 34 частных дома, 2 админздания, 2 гражданских автомобиля.
В Дружковке в результате попадания FPV-дронов травмирован гражданский, поврежден частный дом.
На Константиновку россияне сбросили 500-килограммовую бомбу – убили двух гражданских лиц, разрушили пятиэтажный дом.
Бахмутский район
В Резниковке Северской громады поврежден дом.
Последствия атаки
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