Сутки на Донетчине: два человека погибли, еще пятеро гражданских получили ранения. ФОТОрепортаж

4 марта российские войска 17 раз атаковали населенные пункты Донецкой области. Пострадали Славянск, Константиновка, Дружковка и другие районы, повреждены жилые дома и автомобили.

Покровский район

В Новотроицком и Кучеровом Яре Шаховской громады повреждены по 2 дома.

Краматорский район

Николаевка выдержала 6 ударов – повреждены 1 многоквартирный и 2 частных дома, 3 гражданских автомобиля.

Один человек пострадал в Райгородке.

Славянск враг атаковал трижды, в частности из РСЗО "Торнадо-С" – трое человек получили ранения, повреждены 34 частных дома, 2 админздания, 2 гражданских автомобиля.

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В Дружковке в результате попадания FPV-дронов травмирован гражданский, поврежден частный дом.

На Константиновку россияне сбросили 500-килограммовую бомбу – убили двух гражданских лиц, разрушили пятиэтажный дом.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Последствия атаки





















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