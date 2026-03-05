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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: дві людини загинули, ще п’ятеро цивільних дістали поранення. ФОТОрепортаж

4 березня російські війська 17 разів атакували населені пункти Донеччини. Постраждали Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка та інші райони, пошкоджено житло та авто.

Покровський район

У Новотроїцькому і Кучеревому Яру Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.

Краматорський район

Миколаївка витримала 6 ударів – пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, 3 цивільних авто.

Одна людина постраждала в Райгородку.

Слов’янськ ворог атакував тричі, зокрема з РСЗВ "Торнадо-С" – троє людей зазнали поранень, пошкоджено 34 приватних будинки, 2 адмінбудівлі, 2 цивільних авто.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: троє загиблих, удари дронів по Слов’янську та Краматорську. ФОТО

У Дружківці внаслідок влучання FPV-дронів травмовано цивільну особу, пошкоджено приватний будинок.

На Костянтинівку росіяни скинули 500-кілограмову бомбу – вбили двох цивільних осіб, зруйнували п’ятиповерховий будинок.

Бахмутський район 

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.

Наслідки атаки

Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі
Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі
Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі
Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі
Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі
Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі
Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі
Донеччина під обстрілом: зруйновано 46 цивільних об’єктів, є загиблі

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Дружківці 2 березня: 3 загиблих та 16 поранених, аварійно-рятувальні роботи завершено. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (11310) Бахмутський район (857) Краматорський район (1264) Покровський район (1779) Різниківка (48) Дружківка (164) Костянтинівка (593) Миколаївка (54) Райгородок (24) Слов’янськ (831) Новотроїцьке (16) Кучерів Яр (13)
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