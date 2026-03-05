Доба на Донеччині: дві людини загинули, ще п’ятеро цивільних дістали поранення. ФОТОрепортаж
4 березня російські війська 17 разів атакували населені пункти Донеччини. Постраждали Слов’янськ, Костянтинівка, Дружківка та інші райони, пошкоджено житло та авто.
Покровський район
У Новотроїцькому і Кучеревому Яру Шахівської громади пошкоджено по 2 будинки.
Краматорський район
Миколаївка витримала 6 ударів – пошкоджено 1 багатоквартирний і 2 приватних будинки, 3 цивільних авто.
Одна людина постраждала в Райгородку.
Слов’янськ ворог атакував тричі, зокрема з РСЗВ "Торнадо-С" – троє людей зазнали поранень, пошкоджено 34 приватних будинки, 2 адмінбудівлі, 2 цивільних авто.
У Дружківці внаслідок влучання FPV-дронів травмовано цивільну особу, пошкоджено приватний будинок.
На Костянтинівку росіяни скинули 500-кілограмову бомбу – вбили двох цивільних осіб, зруйнували п’ятиповерховий будинок.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.
Наслідки атаки
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