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Зеленский наградил бойцов "Азова" и вручил погоны бригадного генерала Прокопенко (Редису). ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский прибыл на командный пункт 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" на Донетчине, где наградил бойцов орденами и передал погоны бригадного генерала Денису Прокопенко (Редису).

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Награждение бойцов

Во время поездки на Донбасс Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретились с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ на пункте управления. 

  • Президент поблагодарил воинов за защиту Украины, наградил их орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко.

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Что обсудили

Глава государства заслушал доклады Прокопенко и командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Богдана Гришенкова (Пугач).

"Благодарю за защиту нашего государства с первых дней оккупации Крыма и части нашего востока – Донбасса – и за все годы полномасштабной войны, за вашу смелость.

Воины бригады участвовали в ликвидации Добропольского прорыва. Сейчас защищают это направление: обороняют Родинское, Белицкое и Шахово, организуют оборону Доброполья. Обсудили ситуацию в зоне их ответственности, финансирование дронового направления, СОЧ, эвакуацию, ремонт логистических маршрутов. Все предложения военных учтем и оперативно проработаем", - рассказал Зеленский.

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Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов
Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов
Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов
Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов
Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов
Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов
Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов
Зеленский наградил воинов 12 бригады специального назначения Азов

Автор: 

Зеленский Владимир (24485) награда (1886) Донецкая область (12439) Азов (898) Прокопенко Денис (17)
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Топ комментарии
+23
Гідне звання для гідної Людини !
Вітання Редісу !

довгенько шли погони - навіть без будь-якої військової освіти білецький вже давно ходить в бригадних генералах.
професійний військовий і чесна людина явно НЕ в фаворі у ЗЄлі - не його кадр.

.
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06.03.2026 19:34 Ответить
+22
Воїну - Честь!!!
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06.03.2026 19:16 Ответить
+15
Прокопенку-Редісу й воїнам "Азова" - респект!👍👍👍
Героям Слава!
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06.03.2026 19:25 Ответить
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Воїну - Честь!!!
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06.03.2026 19:16 Ответить
Гідне звання для гідної Людини !
Вітання Редісу !

довгенько шли погони - навіть без будь-якої військової освіти білецький вже давно ходить в бригадних генералах.
професійний військовий і чесна людина явно НЕ в фаворі у ЗЄлі - не його кадр.

.
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06.03.2026 19:34 Ответить
Це ж "той самий, який..."!
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06.03.2026 20:05 Ответить
Сподіваюся що командний пункт був тимчасовий, й його не встигли засікти кідари.
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06.03.2026 19:18 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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06.03.2026 19:19 Ответить
После всего даже руку пожал Хрипатому? Сколько хлопцев с "Азова" в плену осталось? Сколько в живых? За такое звание в принципе на многое можно забить.
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06.03.2026 19:24 Ответить
Редіс - військовий і поки він такий, то повинен підкорятись військовій дисципліні та субординації, навіть по відношенню до хрипатого.

Не має між ними приязні.

.
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06.03.2026 19:37 Ответить
Я помню видяхи с "Азовстали", я помню лицо Редиса во время эфира с хрипатым после того, как его освободили. Там не было неприязни, там была ненависть. А теперь руку жмём. Субординация не помешала Редису, когда ему вручали орден "Богдана Хмельницького" ІІІ степени.
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06.03.2026 19:49 Ответить
А я пам'ятаю, як "азовець" відмовився потиснути руку Верховному Головкому Порошенко. То була "приязнь" війскового чи ні? Чи може "ета другоє"?
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06.03.2026 20:03 Ответить
Згадав!
То ж був "барига" єврей "вальцман", проти якого азовці тоді і гнали пургу, а зараз - то чистий націоналіст-українець та патріот-захистник України, що "вмер би, а Крим не здав би!"
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06.03.2026 20:21 Ответить
все було, але зараз Редіс має бути на фронті, а не "раненим" ЗЄлєю з наступним ВЛК і послом в Лондоні

ну ви понялі...

.
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06.03.2026 20:56 Ответить
"ну ви понялі" - ні нЄ понялІ, бо це не українська мова, а ти не українець і не мімікруй під українця - все одно не вийде.
А все інше, що ти намагався "накинути на вентилятор" про Залужного - методичка ОПи.
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06.03.2026 21:29 Ответить
Прокопенку-Редісу й воїнам "Азова" - респект!👍👍👍
Героям Слава!
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06.03.2026 19:25 Ответить
яких тільки хабарів не роздаси (а хоч би й будь-кому, Редіса це ,звісно, не стосується) аби хоча б ще кілька рочків посцарювати, а згодом може ще стільки ж, щоб не відповідати за дОвбану зєлєнську країну мрії, зрад та мародерств..
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06.03.2026 19:31 Ответить
А может касается?
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06.03.2026 19:36 Ответить
Редіс вже давно засидівся в полковниках - не любить його хрипатий, бо надто незалежний азовець

.
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06.03.2026 19:39 Ответить
За 4 года получил три звания. Шо там с любовью, неясно).
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06.03.2026 19:45 Ответить
білецький "з нуля" вже давно бригадний генерал за чотири роки !

учітєсь, Кіса, як ЗЄлєнського лізать !

.
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06.03.2026 20:58 Ответить
Билецкий был уже полковником, когда создавалась 3-я ОШБр(2022).
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06.03.2026 21:02 Ответить
Он был палковнікам кагда раділся..., Дааа...
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06.03.2026 23:08 Ответить
Якого потужного богатиря виростили тато Сашко та мама Римма!🏋
Криворізький Гулівер!
Військові біля нього виглядають як карлики.😂
Сирський сидить в телефоні.
Читає новини в телеграмі "катрочного офісу" або "трухи" чи "вертікалі".
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06.03.2026 19:35 Ответить
Вірю, що він гідна людина, але все ж здається, що Зеблан багато плодить генералів, мабуть, хоче підтримки військових на виборах.
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06.03.2026 19:56 Ответить
100пудово!
Це ж очевидно. Воно вже сунеться в усі щилини, звідки може хоть щось свіже повіяти...чи опозиційне. Он і Ляшку ордена дав - нічого проти воїна Ляшко не маю, але зараз всі оці "генеральскі" тусовки з Азовом та зливи інформації, що вони вже прямо працюють(вже зробили!) над розподілом округів і ХТО їх буде перевіряти на фальсифікації - все це дуже смердить підготовкою і підкупом. Кацапськи методички ж нікуди не поділись - подляк-подоляк не дасть збрехати.
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06.03.2026 20:11 Ответить
Командири, кинувши своїх бійців отримують квартири,нагороди, звання...😡😡😡
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06.03.2026 20:07 Ответить
Так, жати руку членограю, поки хлопці сидять, то таке.
Джон Маккейн сидів у полоні до останнього солдата...
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06.03.2026 20:21 Ответить
Так, а сотні інших азовців майже 4 роки в полоні, куди їх здав ЛІДОР під виглядом якоїсь "евакуації", як, пам'ятаю, тоді казали на шМарафоні.
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06.03.2026 20:22 Ответить
...івно здало бійців до полону.
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06.03.2026 22:54 Ответить
 
 