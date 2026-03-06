Зеленский наградил бойцов "Азова" и вручил погоны бригадного генерала Прокопенко (Редису). ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский прибыл на командный пункт 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" на Донетчине, где наградил бойцов орденами и передал погоны бригадного генерала Денису Прокопенко (Редису).

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Награждение бойцов

Во время поездки на Донбасс Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретились с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ на пункте управления.

Президент поблагодарил воинов за защиту Украины, наградил их орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко.

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Что обсудили

Глава государства заслушал доклады Прокопенко и командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Богдана Гришенкова (Пугач).

"Благодарю за защиту нашего государства с первых дней оккупации Крыма и части нашего востока – Донбасса – и за все годы полномасштабной войны, за вашу смелость.

Воины бригады участвовали в ликвидации Добропольского прорыва. Сейчас защищают это направление: обороняют Родинское, Белицкое и Шахово, организуют оборону Доброполья. Обсудили ситуацию в зоне их ответственности, финансирование дронового направления, СОЧ, эвакуацию, ремонт логистических маршрутов. Все предложения военных учтем и оперативно проработаем", - рассказал Зеленский.

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