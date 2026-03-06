Зеленский наградил бойцов "Азова" и вручил погоны бригадного генерала Прокопенко (Редису). ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский прибыл на командный пункт 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" на Донетчине, где наградил бойцов орденами и передал погоны бригадного генерала Денису Прокопенко (Редису).
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Награждение бойцов
Во время поездки на Донбасс Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретились с воинами 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ на пункте управления.
- Президент поблагодарил воинов за защиту Украины, наградил их орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого и вручил погоны бригадного генерала Денису Прокопенко.
Что обсудили
Глава государства заслушал доклады Прокопенко и командира 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ Богдана Гришенкова (Пугач).
"Благодарю за защиту нашего государства с первых дней оккупации Крыма и части нашего востока – Донбасса – и за все годы полномасштабной войны, за вашу смелость.
Воины бригады участвовали в ликвидации Добропольского прорыва. Сейчас защищают это направление: обороняют Родинское, Белицкое и Шахово, организуют оборону Доброполья. Обсудили ситуацию в зоне их ответственности, финансирование дронового направления, СОЧ, эвакуацию, ремонт логистических маршрутов. Все предложения военных учтем и оперативно проработаем", - рассказал Зеленский.
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Вітання Редісу !
довгенько шли погони - навіть без будь-якої військової освіти білецький вже давно ходить в бригадних генералах.
професійний військовий і чесна людина явно НЕ в фаворі у ЗЄлі - не його кадр.
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Не має між ними приязні.
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То ж був "барига" єврей "вальцман", проти якого азовці тоді і гнали пургу, а зараз - то чистий націоналіст-українець та патріот-захистник України, що "вмер би, а Крим не здав би!"
ну ви понялі...
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А все інше, що ти намагався "накинути на вентилятор" про Залужного - методичка ОПи.
Героям Слава!
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учітєсь, Кіса, як ЗЄлєнського лізать !
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Криворізький Гулівер!
Військові біля нього виглядають як карлики.😂
Сирський сидить в телефоні.
Читає новини в телеграмі "катрочного офісу" або "трухи" чи "вертікалі".
Це ж очевидно. Воно вже сунеться в усі щилини, звідки може хоть щось свіже повіяти...чи опозиційне. Он і Ляшку ордена дав - нічого проти воїна Ляшко не маю, але зараз всі оці "генеральскі" тусовки з Азовом та зливи інформації, що вони вже прямо працюють(вже зробили!) над розподілом округів і ХТО їх буде перевіряти на фальсифікації - все це дуже смердить підготовкою і підкупом. Кацапськи методички ж нікуди не поділись - подляк-подоляк не дасть збрехати.
Джон Маккейн сидів у полоні до останнього солдата...