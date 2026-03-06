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Новини Фото Відзначення нагородами військових ЗСУ Бригада Азов
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Зеленський відзначив нагородами бійців "Азову" та вручив погони бригадного генерала Прокопенку (Редісу). ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу).

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагородження бійців

Під час поїздки на Донбас Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ на пункті управління. 

  • Президент подякував воїнам за захист України, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.

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Що обговорили

Глава держави заслухав доповіді Прокопенка та командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Богдана Грішенкова (Пугач).

"Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини нашого сходу – Донбасу – і за всі роки повномасштабної війни, за вашу сміливість.

Воїни бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву. Зараз захищають цей напрямок: обороняють Родинське, Білицьке та Шахове, організовують оборону Добропілля. Обговорили ситуацію в зоні їхньої відповідальності, фінансування дронового напрямку, СЗЧ, евакуацію, ремонт логістичних маршрутів. Усі пропозиції військових врахуємо та оперативно опрацюємо", - розповів Зеленський.

Читайте також: Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 1 корпусу НГУ "Азов" Денису Прокопенку

Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов
Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов
Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов
Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов
Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов
Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов
Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов
Зеленський нагородив воїнів 12 бригади спеціального призначення Азов

Автор: 

Зеленський Володимир (28010) нагорода (1367) Донецька область (11319) Азов (892) Прокопенко Денис (17)
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Топ коментарі
+23
Гідне звання для гідної Людини !
Вітання Редісу !

довгенько шли погони - навіть без будь-якої військової освіти білецький вже давно ходить в бригадних генералах.
професійний військовий і чесна людина явно НЕ в фаворі у ЗЄлі - не його кадр.

.
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06.03.2026 19:34 Відповісти
+22
Воїну - Честь!!!
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06.03.2026 19:16 Відповісти
+15
Прокопенку-Редісу й воїнам "Азова" - респект!👍👍👍
Героям Слава!
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06.03.2026 19:25 Відповісти
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Воїну - Честь!!!
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06.03.2026 19:16 Відповісти
Гідне звання для гідної Людини !
Вітання Редісу !

довгенько шли погони - навіть без будь-якої військової освіти білецький вже давно ходить в бригадних генералах.
професійний військовий і чесна людина явно НЕ в фаворі у ЗЄлі - не його кадр.

.
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06.03.2026 19:34 Відповісти
Це ж "той самий, який..."!
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06.03.2026 20:05 Відповісти
Сподіваюся що командний пункт був тимчасовий, й його не встигли засікти кідари.
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06.03.2026 19:18 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
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06.03.2026 19:19 Відповісти
После всего даже руку пожал Хрипатому? Сколько хлопцев с "Азова" в плену осталось? Сколько в живых? За такое звание в принципе на многое можно забить.
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06.03.2026 19:24 Відповісти
Редіс - військовий і поки він такий, то повинен підкорятись військовій дисципліні та субординації, навіть по відношенню до хрипатого.

Не має між ними приязні.

.
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06.03.2026 19:37 Відповісти
Я помню видяхи с "Азовстали", я помню лицо Редиса во время эфира с хрипатым после того, как его освободили. Там не было неприязни, там была ненависть. А теперь руку жмём. Субординация не помешала Редису, когда ему вручали орден "Богдана Хмельницького" ІІІ степени.
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06.03.2026 19:49 Відповісти
А я пам'ятаю, як "азовець" відмовився потиснути руку Верховному Головкому Порошенко. То була "приязнь" війскового чи ні? Чи може "ета другоє"?
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06.03.2026 20:03 Відповісти
Згадав!
То ж був "барига" єврей "вальцман", проти якого азовці тоді і гнали пургу, а зараз - то чистий націоналіст-українець та патріот-захистник України, що "вмер би, а Крим не здав би!"
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06.03.2026 20:21 Відповісти
все було, але зараз Редіс має бути на фронті, а не "раненим" ЗЄлєю з наступним ВЛК і послом в Лондоні

ну ви понялі...

.
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06.03.2026 20:56 Відповісти
"ну ви понялі" - ні нЄ понялІ, бо це не українська мова, а ти не українець і не мімікруй під українця - все одно не вийде.
А все інше, що ти намагався "накинути на вентилятор" про Залужного - методичка ОПи.
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06.03.2026 21:29 Відповісти
Прокопенку-Редісу й воїнам "Азова" - респект!👍👍👍
Героям Слава!
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06.03.2026 19:25 Відповісти
яких тільки хабарів не роздаси (а хоч би й будь-кому, Редіса це ,звісно, не стосується) аби хоча б ще кілька рочків посцарювати, а згодом може ще стільки ж, щоб не відповідати за дОвбану зєлєнську країну мрії, зрад та мародерств..
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06.03.2026 19:31 Відповісти
А может касается?
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06.03.2026 19:36 Відповісти
Редіс вже давно засидівся в полковниках - не любить його хрипатий, бо надто незалежний азовець

.
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06.03.2026 19:39 Відповісти
За 4 года получил три звания. Шо там с любовью, неясно).
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06.03.2026 19:45 Відповісти
білецький "з нуля" вже давно бригадний генерал за чотири роки !

учітєсь, Кіса, як ЗЄлєнського лізать !

.
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06.03.2026 20:58 Відповісти
Билецкий был уже полковником, когда создавалась 3-я ОШБр(2022).
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06.03.2026 21:02 Відповісти
Он был палковнікам кагда раділся..., Дааа...
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06.03.2026 23:08 Відповісти
Якого потужного богатиря виростили тато Сашко та мама Римма!🏋
Криворізький Гулівер!
Військові біля нього виглядають як карлики.😂
Сирський сидить в телефоні.
Читає новини в телеграмі "катрочного офісу" або "трухи" чи "вертікалі".
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06.03.2026 19:35 Відповісти
Вірю, що він гідна людина, але все ж здається, що Зеблан багато плодить генералів, мабуть, хоче підтримки військових на виборах.
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06.03.2026 19:56 Відповісти
100пудово!
Це ж очевидно. Воно вже сунеться в усі щилини, звідки може хоть щось свіже повіяти...чи опозиційне. Он і Ляшку ордена дав - нічого проти воїна Ляшко не маю, але зараз всі оці "генеральскі" тусовки з Азовом та зливи інформації, що вони вже прямо працюють(вже зробили!) над розподілом округів і ХТО їх буде перевіряти на фальсифікації - все це дуже смердить підготовкою і підкупом. Кацапськи методички ж нікуди не поділись - подляк-подоляк не дасть збрехати.
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06.03.2026 20:11 Відповісти
Командири, кинувши своїх бійців отримують квартири,нагороди, звання...😡😡😡
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06.03.2026 20:07 Відповісти
Так, жати руку членограю, поки хлопці сидять, то таке.
Джон Маккейн сидів у полоні до останнього солдата...
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06.03.2026 20:21 Відповісти
Так, а сотні інших азовців майже 4 роки в полоні, куди їх здав ЛІДОР під виглядом якоїсь "евакуації", як, пам'ятаю, тоді казали на шМарафоні.
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06.03.2026 20:22 Відповісти
...івно здало бійців до полону.
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06.03.2026 22:54 Відповісти
 
 