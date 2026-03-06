Зеленський відзначив нагородами бійців "Азову" та вручив погони бригадного генерала Прокопенку (Редісу). ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу).

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Нагородження бійців

Під час поїздки на Донбас Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ на пункті управління.

Президент подякував воїнам за захист України, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.

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Що обговорили

Глава держави заслухав доповіді Прокопенка та командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Богдана Грішенкова (Пугач).

"Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини нашого сходу – Донбасу – і за всі роки повномасштабної війни, за вашу сміливість.

Воїни бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву. Зараз захищають цей напрямок: обороняють Родинське, Білицьке та Шахове, організовують оборону Добропілля. Обговорили ситуацію в зоні їхньої відповідальності, фінансування дронового напрямку, СЗЧ, евакуацію, ремонт логістичних маршрутів. Усі пропозиції військових врахуємо та оперативно опрацюємо", - розповів Зеленський.

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