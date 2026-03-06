Зеленський відзначив нагородами бійців "Азову" та вручив погони бригадного генерала Прокопенку (Редісу). ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський прибув на командний пункт 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" на Донеччині, де відзначив бійців орденами та передав погони бригадного генерала Денису Прокопенку (Редісу).
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Нагородження бійців
Під час поїздки на Донбас Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ на пункті управління.
- Президент подякував воїнам за захист України, відзначив їх орденами Богдана Хмельницького, "За мужність", Данила Галицького та вручив погони бригадного генерала Денису Прокопенку.
Що обговорили
Глава держави заслухав доповіді Прокопенка та командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ Богдана Грішенкова (Пугач).
"Дякую за захист нашої держави з перших днів окупації Криму та частини нашого сходу – Донбасу – і за всі роки повномасштабної війни, за вашу сміливість.
Воїни бригади брали участь у ліквідації Добропільського прориву. Зараз захищають цей напрямок: обороняють Родинське, Білицьке та Шахове, організовують оборону Добропілля. Обговорили ситуацію в зоні їхньої відповідальності, фінансування дронового напрямку, СЗЧ, евакуацію, ремонт логістичних маршрутів. Усі пропозиції військових врахуємо та оперативно опрацюємо", - розповів Зеленський.
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Вітання Редісу !
довгенько шли погони - навіть без будь-якої військової освіти білецький вже давно ходить в бригадних генералах.
професійний військовий і чесна людина явно НЕ в фаворі у ЗЄлі - не його кадр.
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Не має між ними приязні.
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То ж був "барига" єврей "вальцман", проти якого азовці тоді і гнали пургу, а зараз - то чистий націоналіст-українець та патріот-захистник України, що "вмер би, а Крим не здав би!"
ну ви понялі...
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А все інше, що ти намагався "накинути на вентилятор" про Залужного - методичка ОПи.
Героям Слава!
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учітєсь, Кіса, як ЗЄлєнського лізать !
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Криворізький Гулівер!
Військові біля нього виглядають як карлики.😂
Сирський сидить в телефоні.
Читає новини в телеграмі "катрочного офісу" або "трухи" чи "вертікалі".
Це ж очевидно. Воно вже сунеться в усі щилини, звідки може хоть щось свіже повіяти...чи опозиційне. Он і Ляшку ордена дав - нічого проти воїна Ляшко не маю, але зараз всі оці "генеральскі" тусовки з Азовом та зливи інформації, що вони вже прямо працюють(вже зробили!) над розподілом округів і ХТО їх буде перевіряти на фальсифікації - все це дуже смердить підготовкою і підкупом. Кацапськи методички ж нікуди не поділись - подляк-подоляк не дасть збрехати.
Джон Маккейн сидів у полоні до останнього солдата...