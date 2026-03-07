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В финал американской программы Drone Dominance прошла украинская компания

Индустрия дронов

По итогам конкурса Drone Dominance Program в список 11 компаний, отобранных для дальнейших заказов для армии США, вошла украинская компания UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).

Это следует из обнародованных результатов Gauntlet I на сайте программы, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, на предварительном этапе отбора среди 25 участников конкурса были две украинские компании - UDD и Генерал Черешня. В финальный список из 11 поставщиков вошла только одна украинская компания - UDD. Об участии двух украинских производителей в первоначальном отборе ранее писали профильные СМИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Mission Control сформировано более 150 тыс. цифровых отчетов о выполненных дронных миссиях, - Федоров

UDD будет производить дроны для Пентагона
UDD будет производить дроны для Пентагона

Drone Dominance Program - это новая программа Пентагона по ускоренной закупке малых ударных беспилотников для боевых подразделений США. На официальном сайте программы указано, что речь идет о плане объемом $1 млрд на два года, а к 2027 году программа намерена закупить более 200 тысяч дронов. В Пентагоне также заявляли, что в рамках этой инициативы должны быть поставлены десятки тысяч дронов в 2026 году и сотни тысяч - к 2027-му.

В программе отмечают, что компании оценивались по результатам выступлений на Gauntlet I, оценкам военных операторов, а также по производственным возможностям и способности цепочки поставок. По итогам этого этапа программа отобрала 11 лучших участников для получения заказов в дальнейшем.

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Как указано в официальном сообщении от директоров испытания, дроны отбирают не по формальным требованиям "на бумаге", а по тому, как они показали себя во время выполнения миссий.

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Пентагон (1513) дроны (7358)
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А кацапские дроны, типа гераневый шахед, псина не пригласил поучаствовать?
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07.03.2026 13:09 Ответить
О, бачу, черговий ,,геополітик'' виповз із підмосковних хащів, щоб розважити нас своїм інтелектуальним безсиллям. Слухай сюди, ,,чудо болотяне'', твоя спроба приплести свої хворобливі фантазії до контракту з армією США виглядає так само жалюгідно, як і спроба прикинутись місцевим.. Це ж як має палати в кутку, щоб приповзти на український ресурс і під чужим прапорцем намагатися зобразити ,,аналітику''? Насправді, твоя дика маячня про контракт українців з армією США - це просто істерика безпородної шавки, яка звикла бачити навколо тільки іранські ,,шахеди'' та китайські вози з фанери. Коли в самих замість своіх технологій лише таке ,та й те чуже, то звісно ж тільки і залишається пускати бульбашки в рідному болоті й нести дику маячню про ,,педофілів''. І це ж наскільки треба бути дурнувато обмеженим, щоб у 2026 році все ще продовжувати намагатися впарити цей заїжджений темник? Навіть для Ольгіно ти занадто низький сорт - що мабуть, на нормальних тролів і грошей уже не вистачає? Тебе ж недолугого видно за версту, як того ведмедя на уніциклі: Твої московські роги та копита стирчать так явно, що навіть сліпий побачить твій фірмовий ,,лаптєногий» почерк''. Нульовий інтелект і цей неповторний запах ,,русского мира'', який не переб'єш ніякими проксі-серверами - ось твій справжній паспорт. Поки ти тут пускаєш бульбашки в рідному болоті й тренуєшся у своєму своєму недолугому сарказмі і дегенеративному гуморі, найкраща армія світу купує українські мізки та технології. Бо вони ефективні , вони працюють, вони ******* та безжально нищать окупантів і вони перетворюють твоїх ,,асвабадітєлєй'' на добриво в промислових масштабах ! А ти й далі пиши ще, не зупиняйся! Бо твоя тупість, і твоя дурість - це чи найкраща реклама нашої перемоги, і це найкраще підтвердження того, що на твоїй історичній батьківщині інтелект просто вимер вже як вид, залишивши лише таких от безглуздих ботів, які навіть зманіпулювати нормально не можуть, що наочно показує термінальну стадію деградації вашого ,,болота''....І на майбутне, будь обережніше, і не пались так відверто, А то куратор на пляшку не посадить, а відпрвить просто в окопи під Покровськ - там тобі довбню дрони популярно пояснять, хто і на чиєму боці воює......
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07.03.2026 16:44 Ответить
Біженець зі Львова до Франції,а квартиру за всі гроші світу здаєш справжнім біженцям з Донбасу,хитродупий парєньок?
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08.03.2026 08:54 Ответить
Будемо виробляти і продавати. Кляті партнери не дають красти з їхнної допомоги, і відсилати двушки на Маскву. Тому треба поповнювати бюджет
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07.03.2026 20:27 Ответить
 
 