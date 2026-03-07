В финал американской программы Drone Dominance прошла украинская компания

Индустрия дронов

По итогам конкурса Drone Dominance Program в список 11 компаний, отобранных для дальнейших заказов для армии США, вошла украинская компания UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).

Это следует из обнародованных результатов Gauntlet I на сайте программы, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, на предварительном этапе отбора среди 25 участников конкурса были две украинские компании - UDD и Генерал Черешня. В финальный список из 11 поставщиков вошла только одна украинская компания - UDD. Об участии двух украинских производителей в первоначальном отборе ранее писали профильные СМИ.

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Drone Dominance Program - это новая программа Пентагона по ускоренной закупке малых ударных беспилотников для боевых подразделений США. На официальном сайте программы указано, что речь идет о плане объемом $1 млрд на два года, а к 2027 году программа намерена закупить более 200 тысяч дронов. В Пентагоне также заявляли, что в рамках этой инициативы должны быть поставлены десятки тысяч дронов в 2026 году и сотни тысяч - к 2027-му.

В программе отмечают, что компании оценивались по результатам выступлений на Gauntlet I, оценкам военных операторов, а также по производственным возможностям и способности цепочки поставок. По итогам этого этапа программа отобрала 11 лучших участников для получения заказов в дальнейшем.

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Как указано в официальном сообщении от директоров испытания, дроны отбирают не по формальным требованиям "на бумаге", а по тому, как они показали себя во время выполнения миссий.