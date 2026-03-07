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Новини Фото Індустрія дронів
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До фіналу американської програми Drone Dominance пройшла українська компанія

Індустрія дронів

За підсумками конкурсу Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).

Це випливає з оприлюднених результатів Gauntlet I на сайті програми, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося раніше, на попередньому етапі відбору серед 25 учасників конкурсу були дві українські компанії - UDD та Генерал Черешня. До фінального списку з 11 постачальників дійшла лише одна українська компанія - UDD. Про участь двох українських виробників у початковому відборі раніше писали профільні медіа.

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UDD робитиме дрони для Пентагону
UDD робитиме дрони для Пентагону

Drone Dominance Program - це нова програма Пентагону із прискореної закупівлі малих ударних безпілотників для бойових підрозділів США. На офіційному сайті програми зазначено, що йдеться про план обсягом $1 млрд на два роки, а до 2027 року програма має намір закупити понад 200 тисяч дронів. У Пентагоні також заявляли, що у межах цієї ініціативи мають бути поставлені десятки тисяч дронів у 2026 році і сотні тисяч - до 2027-го.

У програмі зазначають, що компанії оцінювалися за результатами виступів на Gauntlet I, оцінками військових операторів, а також за виробничими можливостями і спроможністю ланцюга постачання. За підсумками цього етапу програма відібрала 11 найкращих учасників для отримання замовлень у подальшому.

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Як зазначено в офіційному повідомленні від директорів випробування, дрони відбирають не за формальними вимогами "на папері", а за тим, як вони показали себе під час виконання місій.

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Пентагон (1482) дрони (8429)
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А кацапские дроны, типа гераневый шахед, псина не пригласил поучаствовать?
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07.03.2026 13:09 Відповісти
О, бачу, черговий ,,геополітик'' виповз із підмосковних хащів, щоб розважити нас своїм інтелектуальним безсиллям. Слухай сюди, ,,чудо болотяне'', твоя спроба приплести свої хворобливі фантазії до контракту з армією США виглядає так само жалюгідно, як і спроба прикинутись місцевим.. Це ж як має палати в кутку, щоб приповзти на український ресурс і під чужим прапорцем намагатися зобразити ,,аналітику''? Насправді, твоя дика маячня про контракт українців з армією США - це просто істерика безпородної шавки, яка звикла бачити навколо тільки іранські ,,шахеди'' та китайські вози з фанери. Коли в самих замість своіх технологій лише таке ,та й те чуже, то звісно ж тільки і залишається пускати бульбашки в рідному болоті й нести дику маячню про ,,педофілів''. І це ж наскільки треба бути дурнувато обмеженим, щоб у 2026 році все ще продовжувати намагатися впарити цей заїжджений темник? Навіть для Ольгіно ти занадто низький сорт - що мабуть, на нормальних тролів і грошей уже не вистачає? Тебе ж недолугого видно за версту, як того ведмедя на уніциклі: Твої московські роги та копита стирчать так явно, що навіть сліпий побачить твій фірмовий ,,лаптєногий» почерк''. Нульовий інтелект і цей неповторний запах ,,русского мира'', який не переб'єш ніякими проксі-серверами - ось твій справжній паспорт. Поки ти тут пускаєш бульбашки в рідному болоті й тренуєшся у своєму своєму недолугому сарказмі і дегенеративному гуморі, найкраща армія світу купує українські мізки та технології. Бо вони ефективні , вони працюють, вони ******* та безжально нищать окупантів і вони перетворюють твоїх ,,асвабадітєлєй'' на добриво в промислових масштабах ! А ти й далі пиши ще, не зупиняйся! Бо твоя тупість, і твоя дурість - це чи найкраща реклама нашої перемоги, і це найкраще підтвердження того, що на твоїй історичній батьківщині інтелект просто вимер вже як вид, залишивши лише таких от безглуздих ботів, які навіть зманіпулювати нормально не можуть, що наочно показує термінальну стадію деградації вашого ,,болота''....І на майбутне, будь обережніше, і не пались так відверто, А то куратор на пляшку не посадить, а відпрвить просто в окопи під Покровськ - там тобі довбню дрони популярно пояснять, хто і на чиєму боці воює......
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07.03.2026 16:44 Відповісти
Біженець зі Львова до Франції,а квартиру за всі гроші світу здаєш справжнім біженцям з Донбасу,хитродупий парєньок?
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08.03.2026 08:54 Відповісти
Будемо виробляти і продавати. Кляті партнери не дають красти з їхнної допомоги, і відсилати двушки на Маскву. Тому треба поповнювати бюджет
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07.03.2026 20:27 Відповісти
 
 