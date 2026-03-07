Оккупанты ударили по автомобилю и возле почты в Волчанской громаде: два человека погибли и два ранены. ФОТО

В течение дня российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Волчанской городской громады Чугуевского района Харьковской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по автомобилю в Резниково

В селе Резниково во время движения в автомобиль попал вражеский беспилотный летательный аппарат. Вследствие атаки 48-летний мужчина получил телесные повреждения ног. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

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Атака на Белый Колодец

Еще одна атака вражеского БПЛА произошла в поселке Белый Колодец. Вблизи почтового отделения вследствие удара погибли двое гражданских мужчин 81 и 61 года.

Кроме того, ранения получила 71-летняя местная жительница. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась.

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