Оккупанты ударили по автомобилю и возле почты в Волчанской громаде: два человека погибли и два ранены. ФОТО
В течение дня российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Волчанской городской громады Чугуевского района Харьковской области, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
Удар по автомобилю в Резниково
В селе Резниково во время движения в автомобиль попал вражеский беспилотный летательный аппарат. Вследствие атаки 48-летний мужчина получил телесные повреждения ног. Его доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Атака на Белый Колодец
Еще одна атака вражеского БПЛА произошла в поселке Белый Колодец. Вблизи почтового отделения вследствие удара погибли двое гражданских мужчин 81 и 61 года.
Кроме того, ранения получила 71-летняя местная жительница. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась.
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