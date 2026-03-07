Окупати вдарили по авто і поблизу пошти у Вовчанській громаді: дві людини загинули та дві поранені. ФОТО
Упродовж дня російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Вовчанської міської громади Чугуївського району Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.
Удар по авто у Різниковому
У селі Різникове під час руху в автомобіль влучив ворожий безпілотний літальний апарат. Унаслідок атаки 48-річний чоловік дістав тілесні ушкодження ніг. Його доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Атака на Білий Колодязь
Ще одна атака ворожого БпЛА сталася у селищі Білий Колодязь. Поблизу поштового відділення внаслідок удару загинули двоє цивільних чоловіків 81 та 61 років.
Крім того, поранення зазнала 71-річна місцева мешканка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.
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