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Окупати вдарили по авто і поблизу пошти у Вовчанській громаді: дві людини загинули та дві поранені. ФОТО

Упродовж дня російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Вовчанської міської громади Чугуївського району Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по авто у Різниковому

У селі Різникове під час руху в автомобіль влучив ворожий безпілотний літальний апарат. Унаслідок атаки 48-річний чоловік дістав тілесні ушкодження ніг. Його доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

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Обстріли Харківщини

Атака на Білий Колодязь

Ще одна атака ворожого БпЛА сталася у селищі Білий Колодязь. Поблизу поштового відділення внаслідок удару загинули двоє цивільних чоловіків 81 та 61 років.

Крім того, поранення зазнала 71-річна місцева мешканка. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації потерпіла відмовилася.

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Харківська область (2832) Чугуївський район (402) Білий Колодязь (13) Різникове (2)
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07.03.2026 20:07 Відповісти
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07.03.2026 20:34 Відповісти
 
 