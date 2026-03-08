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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Сутки на Сумщине: под вражескими атаками - более 40 населенных пунктов. Погиб мужчина, 7 человек ранены. ФОТО

Один человек погиб, еще семь ранены в результате вражеских обстрелов Сумской области. Полиция документирует последствия российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Сумской области.

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Есть жертвы

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 41 населенный пункт Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

  • В Степановской громаде погиб 24-летний мужчина, 22-летний получил ранения, разбит легковой автомобиль.
  • В Речковской громаде ранения получили мужчины 38, 43 и 72 лет, повреждены два легковых автомобиля.
  • В Глуховской громаде ранения получил 47-летний мужчина, поврежден легковой автомобиль.
  • В Великописаревской громаде ранения получили двое гражданских лиц, поврежден частный жилой дом.

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Полиция и взрывотехники документируют последствия атак и собирают доказательства

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, которые документировали последствия атак и собирали доказательную базу военных преступлений.

Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области

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Автор: 

обстрел (33120) Сумская область (4230)
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треба у говнокомандуючого попросити експертів по збиттю дронів поки їх до пендосів з арабами не відправили,поки громадяни країни гинуть та стають інвалідами.....
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08.03.2026 09:16 Ответить
 
 