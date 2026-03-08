Сутки на Сумщине: под вражескими атаками - более 40 населенных пунктов. Погиб мужчина, 7 человек ранены. ФОТО

Один человек погиб, еще семь ранены в результате вражеских обстрелов Сумской области. Полиция документирует последствия российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Сумской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертвы

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 41 населенный пункт Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.

Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

В Степановской громаде погиб 24-летний мужчина, 22-летний получил ранения, разбит легковой автомобиль.

В Речковской громаде ранения получили мужчины 38, 43 и 72 лет, повреждены два легковых автомобиля.

В Глуховской громаде ранения получил 47-летний мужчина, поврежден легковой автомобиль.

В Великописаревской громаде ранения получили двое гражданских лиц, поврежден частный жилой дом.

Читайте также: Россияне оккупировали Сопич в Сумской области и продвинулись вблизи трех населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Полиция и взрывотехники документируют последствия атак и собирают доказательства

На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, которые документировали последствия атак и собирали доказательную базу военных преступлений.







Читайте также: В Сумской области дрон атаковал полицейских по дороге на службу. ФОТОрепортаж