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Сутки на Сумщине: под вражескими атаками - более 40 населенных пунктов. Погиб мужчина, 7 человек ранены. ФОТО
Один человек погиб, еще семь ранены в результате вражеских обстрелов Сумской области. Полиция документирует последствия российских обстрелов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полиции Сумской области.
Есть жертвы
За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 41 населенный пункт Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов.
Враг применял управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.
- В Степановской громаде погиб 24-летний мужчина, 22-летний получил ранения, разбит легковой автомобиль.
- В Речковской громаде ранения получили мужчины 38, 43 и 72 лет, повреждены два легковых автомобиля.
- В Глуховской громаде ранения получил 47-летний мужчина, поврежден легковой автомобиль.
- В Великописаревской громаде ранения получили двое гражданских лиц, поврежден частный жилой дом.
Полиция и взрывотехники документируют последствия атак и собирают доказательства
На местах попаданий работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, которые документировали последствия атак и собирали доказательную базу военных преступлений.
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Егор Кузнецов
показать весь комментарий08.03.2026 09:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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