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Доба на Сумщині: під ворожими атаками понад 40 населених пунктів. Загинув чоловік, 7 людей поранені. ФОТО
Одна людина загинула, ще семеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Поліція документує наслідки російських обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Сумської області.
Є жертви
Упродовж минулої доби війська рф обстріляли 41 населений пункт Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.
Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.
- У Степанівській громаді загинув 24-річний чоловік, 22-річний - отримав поранення, знищено легковий автомобіль.
- У Річківській громаді поранення отримали чоловіки 38, 43 та 72-років, пошкоджено два легкові автомобілі.
- У Глухівській громаді поранення отримав 47-річний чоловік, пошкоджено легковий автомобіль.
- У Великописарівській громаді поранення отримали двоє цивільних осіб, пошкоджено приватний житловий будинок.
Поліція та вибухотехніки документують наслідки атак і збирають докази
На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документували наслідки атак та збирали доказову базу воєнних злочинів.
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Егор Кузнецов
показати весь коментар08.03.2026 09:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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