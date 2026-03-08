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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Доба на Сумщині: під ворожими атаками понад 40 населених пунктів. Загинув чоловік, 7 людей поранені. ФОТО

Одна людина загинула, ще семеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Поліція документує наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Сумської області.

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Є жертви

Упродовж минулої доби війська рф обстріляли 41 населений пункт Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.

Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

  • У Степанівській громаді загинув 24-річний чоловік, 22-річний - отримав поранення, знищено легковий автомобіль.
  • У Річківській громаді поранення отримали чоловіки 38, 43 та 72-років, пошкоджено два легкові автомобілі.
  • У Глухівській громаді поранення отримав 47-річний чоловік, пошкоджено легковий автомобіль.
  • У Великописарівській громаді поранення отримали двоє цивільних осіб, пошкоджено приватний житловий будинок.

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Поліція та вибухотехніки документують наслідки атак і збирають докази

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документували наслідки атак та збирали доказову базу воєнних злочинів.

Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини
Обстріли Сумщини

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Автор: 

обстріл (34473) Сумська область (4784)
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треба у говнокомандуючого попросити експертів по збиттю дронів поки їх до пендосів з арабами не відправили,поки громадяни країни гинуть та стають інвалідами.....
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08.03.2026 09:16 Відповісти
 
 