Доба на Сумщині: під ворожими атаками понад 40 населених пунктів. Загинув чоловік, 7 людей поранені. ФОТО

Одна людина загинула, ще семеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Сумщини. Поліція документує наслідки російських обстрілів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр поліції Сумської області.

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Є жертви

Упродовж минулої доби війська рф обстріляли 41 населений пункт Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.

Ворог застосовував керовані авіабомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Степанівській громаді загинув 24-річний чоловік, 22-річний - отримав поранення, знищено легковий автомобіль.

У Річківській громаді поранення отримали чоловіки 38, 43 та 72-років, пошкоджено два легкові автомобілі.

У Глухівській громаді поранення отримав 47-річний чоловік, пошкоджено легковий автомобіль.

У Великописарівській громаді поранення отримали двоє цивільних осіб, пошкоджено приватний житловий будинок.

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Поліція та вибухотехніки документують наслідки атак і збирають докази

На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документували наслідки атак та збирали доказову базу воєнних злочинів.







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