Заместитель председателя правления "Автомобильных дорог Украины" требовал $10 тыс. за отчуждение имущественного комплекса на Волыни, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности и Национальная полиция при содействии руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины" задержали заместителя председателя правления и руководителя отдела этой госкомпании, которые требовали взятку за отчуждение государственного имущества.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
Как установило расследование, речь идет о имущественном комплексе предприятия "Автомобильные дороги Украины" в Волынской области, который пытался приобрести местный бизнесмен.
"За 10 тысяч долларов США чиновники обещали ему не создавать искусственных препятствий при продаже и приватизации вышеупомянутой недвижимости", - говорится в сообщении.
Задержание
Правоохранители поэтапно задокументировали преступления фигурантов и задержали их "на горячем" после получения одного из "траншей".
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.
Что грозит?
- В настоящее время должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
- Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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