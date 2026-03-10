Заместитель председателя правления "Автомобильных дорог Украины" требовал $10 тыс. за отчуждение имущественного комплекса на Волыни, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция при содействии руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины" задержали заместителя председателя правления и руководителя отдела этой госкомпании, которые требовали взятку за отчуждение государственного имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Детали

Как установило расследование, речь идет о имущественном комплексе предприятия "Автомобильные дороги Украины" в Волынской области, который пытался приобрести местный бизнесмен.

"За 10 тысяч долларов США чиновники обещали ему не создавать искусственных препятствий при продаже и приватизации вышеупомянутой недвижимости", - говорится в сообщении.

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Задержание

Правоохранители поэтапно задокументировали преступления фигурантов и задержали их "на горячем" после получения одного из "траншей".

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

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Что грозит?

В настоящее время должностным лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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