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Новини Фото Боротьба з корупцією
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Заступник голови правління "Автомобільних доріг України" вимагав $10 тис. за відчуження майнового комплексу на Волині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція за сприяння керівництва ДАК "Автомобільні дороги України" затримали заступника голови правління та керівника відділу цієї держкомпанії, які вимагали хабар за відчуження державного майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

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затримані хабарники
затримані хабарники

Деталі

Як встановило розслідування, йдеться про майновий комплекс підприємства "Автомобільні дороги України" у Волинській області, який намагався придбати місцевий бізнесмен.

"За 10 тисяч доларів США посадовці обіцяли йому не створювати штучних перешкод під час продажу та приватизації вищеназваної нерухомості", - йдеться у повідомленні.

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Затримання

Правоохоронці поетапно задокументували злочини фігурантів і затримали їх "на гарячому" після отримання одного із "траншів".

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.

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Що загрожує?

  • Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
  • Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
  • Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Автор: 

хабар (4792) СБУ (13962) Укравтодор (1160) Волинська область (979)
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За десятку даже к секретарше этих шнырей не подойдёшь,там тариф сотка только за то,что бы выслушал предложение про хабар.
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10.03.2026 13:32 Відповісти
Така система "незначних"хабарів масова.
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10.03.2026 13:37 Відповісти
 
 