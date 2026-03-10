Закупка хлеба для воинов Нацгвардии на Хмельнитчине: выявлены новые злоупотребления. ФОТО

Сотрудники ГБР при содействии ГВБ Нацполиции выявили новые злоупотребления при закупке хлеба для подразделений Нацгвардии в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, ГБР уже завершило расследование по аналогичной схеме и направило дело в суд.

Новые факты

При анализе документов воинской части следователи выявили такие же злоупотребления при закупках у другого частного предпринимателя из Тернопольской области. К махинации, по данным следствия, привлекли заместителя командира части, а также директора, экономиста и менеджера предприятия-производителя.

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"Фигуранты согласовывали фиктивные объемы производства и закупок хлеба за государственные средства. Формально все оформляли документами, однако фактические поставки не соответствовали заявленным. Схема действовала с февраля по октябрь 2022 года", - говорится в сообщении.

Какие убытки?

По данным ГБР, ущерб государству оценивается в 1,5 млн грн.

Сейчас следователи принимают меры для возмещения убытков. В связанном производстве правоохранители уже наложили арест на имущество фигурантов ориентировочной стоимостью около 10 млн грн.

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Четырем участникам сделки сообщили о подозрении в:

• завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины);

• служебном подлоге по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.