Закупівля хліба для воїнів Нацгвардії на Хмельниччині: викрито нові зловживання. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції викрили нові зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Нацгвардії на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як зазначається, ДБР уже завершило розслідування щодо аналогічної схеми та скерувало справу до суду.

Нові факти

Під час аналізу документів військової частини слідчі виявили такі самі зловживання під час закупівель в іншого приватного підприємця з Тернопільщини. До оборудки, за даними слідства, залучили заступника командира частини, а також директора, економіста та менеджера підприємства-виробника.

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"Фігуранти погоджували фіктивні обсяги виробництва та закупівель хліба за державні кошти. Формально все оформлювали документами, однак фактичні постачання не відповідали заявленим. Схема діяла з лютого по жовтень 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Які збитки?

За даними ДБР, збитки державі оцінюють у 1,5 млн грн.

Наразі слідчі вживають заходів для відшкодування збитків. У пов’язаному провадженні правоохоронці вже наклали арешт на майно фігурантів орієнтовною вартістю близько 10 млн грн.

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Чотирьом учасникам оборудки повідомили про підозру у:

• заволодінні майном через зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України);

• службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.