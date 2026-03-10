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Новини Фото Оборонні закупівлі Розкрадання на закупівлях для військових частин
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Закупівля хліба для воїнів Нацгвардії на Хмельниччині: викрито нові зловживання. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції викрили нові зловживання під час закупівлі хліба для підрозділів Нацгвардії на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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закупівля хліба для військових

Як зазначається, ДБР уже завершило розслідування щодо аналогічної схеми та скерувало справу до суду.

Нові факти

Під час аналізу документів військової частини слідчі виявили такі самі зловживання під час закупівель в іншого приватного підприємця з Тернопільщини. До оборудки, за даними слідства, залучили заступника командира частини, а також директора, економіста та менеджера підприємства-виробника.

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"Фігуранти погоджували фіктивні обсяги виробництва та закупівель хліба за державні кошти. Формально все оформлювали документами, однак фактичні постачання не відповідали заявленим. Схема діяла з лютого по жовтень 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Які збитки?

За даними ДБР, збитки державі оцінюють у 1,5 млн грн.

Наразі слідчі вживають заходів для відшкодування збитків. У пов’язаному провадженні правоохоронці вже наклали арешт на майно фігурантів орієнтовною вартістю близько 10 млн грн.

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Чотирьом учасникам оборудки повідомили про підозру у:

• заволодінні майном через зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України);
• службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 366 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

хліб (111) Національна гвардія НГУ (1800) закупівлі (3727) ДБР (3959) Хмельницька область (1094)
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А є хоча б одна тема або напрямок в ЗСУ, де не розкрадаютьця гроші функціонерами зеленої шобли? 🤬
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10.03.2026 15:23 Відповісти
Думаю вказівка на напрямок ЗСУ тут зайва, бо воно скрізь!
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10.03.2026 15:42 Відповісти
Ніхто не прийме закон,щоб подібні речі прирівнювали до держзради!По суті держзрада-підрив обороноздатності країни
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10.03.2026 15:48 Відповісти
Руки геть від бізнесу! Ні перевіркам бізнесу! Ні касовим апаратам! Караул, держава заважає бізнесу розвиватися! Ну-ну. До розвивалися.
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10.03.2026 16:05 Відповісти
 
 