Рашисты атаковали предприятия в двух районах Черниговской области: пожары ликвидированы. ФОТОРЕПОРТАЖ
Войска РФ в очередной раз атаковали территорию Черниговской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Под ударом предприятия
Как отмечается, ночью враг нанес удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям в Корюковском и Новгород-Северском районах.
"В результате атак возникли пожары зданий хозяйственного назначения. Пожарные оперативно ликвидировали все возгорания", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Больше информации на данный момент нет.
Последствия
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Alex K #531926
показать весь комментарий11.03.2026 12:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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