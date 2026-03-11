Рашисты атаковали предприятия в двух районах Черниговской области: пожары ликвидированы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Войска РФ в очередной раз атаковали территорию Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Под ударом предприятия

Как отмечается, ночью враг нанес удары беспилотными летательными аппаратами по предприятиям в Корюковском и Новгород-Северском районах.

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"В результате атак возникли пожары зданий хозяйственного назначения. Пожарные оперативно ликвидировали все возгорания", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Больше информации на данный момент нет.

Последствия









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